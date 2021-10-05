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Kahkaha attım

Ülkemizde muhafazakârların kültürel-inanç sorunu var mı?

Mesela, başörtüsü mağduriyeti var mı?

Bu soru nereden çıktı demeyiniz. Çok alakasız gibi görünen bir örnek vereceğim:

Önceki gün…

Sabah'ta bir “haber” okurken kahkaha attım.

Sözde haber Müjdat Gezen ile ilgiliydi. Büyük usta televizyon ekranında şunu demişti:

-“Bugün yarın öyle bir şey olacak ki, Mustafa Kemal hep doğruyu söylemiştir. ‘Geldikleri gibi giderler, bunlar da Mehter Marşı ile gidecek, biz de İzmir Marşı ile gezeriz inşallah…”

Sabah bu sözlerin altındaki “subliminal mesajı” yakalamıştı!

Sanatçı Gezen bu sözleriyle normal insan algısının anlayamayacağı- fark edemeyeceği bilinçaltına mesaj göndermişti! Yok yok komik olan burası değil…

Sabah'a göre sanatçı, “hükümeti işgal güçlerine benzetmişti!”

Sabah'a göre sanatçı, “yarın öyle bir şey olacak ki…” diyerek “darbeyi” ima etmişti!

Ve kahkaha atmama sebep olan Sabah'ın şu “olağanüstü” cümlesiydi:

“Müjdat Gezen'in bu skandal sözleri söylediği sırada kemer olarak palaska takması dikkat çekti!”

İşte bunu okuyunca kahkahayı koy verdim.

Sonra düşündüm; “bu neyin kafası?”

Bu absürt yorumun sebebi olmalı değil mi?

HAK DEĞİL İMTİYAZ KAYBI

Mesele şu.

İktidardan gidecek olma ihtimali AKP çevrelerinde paniğe yol açtı. Bunun önüne geçmek isteyenler tabanını bir arada tutmak için “korku silahına” başvuruyorlar yine: “AKP giderse size neler yaparlar neler?” Bu sözü son günlerde AKP içinden sıklıkla duyar olduk.

Peki, AKP iktidardan düşünce ne olabilir ki? Hele geçmiş yıllarda AKP'ye oy verenler, hükümetin düşüşü için neden endişe duysun ki?

Bu sebeple sordum:

Ülkemizde muhafazakârların kültürel-inanç sorunu var mı?

Mesela, başörtüsü mağduriyeti var mı?

Yanıt belli; yok.

Dün kültürel konularda gereksiz “endişeli modernler” vardı.

Bugün aynı konuda “endişeli muhafazakâr” oluşturulmaya çalışılıyor. Muhafazakarların dün tepki gösterdiği hak kayıpları için bugün endişelenecek durum yok. AKP sayesinde de bir uzlaşma sağlandı artık. İyi de oldu.

O halde…

İktidar çevresindeki endişenin…

İktidar çevresindeki korkunun…

Başka sebebi olmalı değil mi?

Evet, başörtüsü gibi hak kaybı değil; aslında güç-imtiyaz-nema kaybı endişesi var kimilerinde.

Bunların artık kaybedecekleri makamları var, sosyal konumları var, paraları-varlıkları var, yargı nüfuzları var, üflemeyle uçacak özgüvenleri var, çatışmacı nobran dilleri var!

Bunlar, herkesin acılarına o kadar duyarsız kaldı ki, insanlara o derece hukuksuz-adaletsiz davrandı ki, kendinden olmayanları kibirleriyle öyle aşağıladı ki, aynısına maruz kalacağından endişe duyuyor.

Bitmez sandıkları iktidarları gidince insanların onlara nasıl davranacaklarından kaygılanıyorlar.

Aynı hukuksuzluklara- adaletsizliklere maruz kalmaktan korkuyorlar.

Telaşları bundan…

Üst üste hata yapmaları bundan…

ARTIK YETER ARKADAŞ

AKP yıllarca tek seçim stratejisi yaptı:

Laikçilerle yaptığı çatışmacı-tahrikçi dille korkuttuğu muhafazakârların oylarını topladı.

Müjdat Gezen'e bu sebeple bugün yalan olduğunu göre göre “palasla” taktırıyorlar!

Hâlâ “darbeci asker” korkusunu yaymak istiyorlar…

Hâlâ “müesses nizam” korkusu yaymak istiyorlar.

Partilerinden kopuşun önüne böyle geçeceklerini sanıyorlar.

“Nereye çeksen oraya gelebilecek” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş “tahrikçiliğiyle” muhafazakâr oyları toplayacaklarını sanıyorlar.

Geleneksel oy verme davranışına yönelik hâlâ laik-dindar gerginliğinden- çatışmasından-provokasyonundan medet umuyorlar. Yazık.

Görünen o ki; tek bildikleri seçim stratejisine dayalı (Ali Erbaş benzeri) kurnaz taktikleri önümüzdeki dönemde sıklıkla göreceğiz. Çünkü, onca yıllık iktidara rağmen ortada ekonomik başarı yok, aksine halkın geçim sorunu var. Örneğin: Çok övündükleri demir-çimento projelerin geçiş paraları aile bütçelerine yük olduğu anlaşılmaya başlandı.

O halde ver tabanına, rövanş beklentili korkutma gazını!

Tak Müjdat Gezen'e palaskayı!

Komik hale düştüklerinin farkında değiller…

Aslında endişeli muhafazakâr filan da yok; AKP'nin yaydığı suni algı- propaganda aracı var.

Oysa:

Bir kez olsun toplumsal barışa hizmet etseler. Ne gezer.

Müjdat Gezen'e palaska giydirip subliminal mesaj verildiğine halka inandıracaklarını sanıyorlar. Geçti Bor'un pazarı…

“Endişeli muhafazakâr” biliniz ki, ekonomik krizden tasa duyuyorlar.