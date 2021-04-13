Kapılar ve anahtarlar

Nasıl farkında olmamışım…

Ah Kadir İnanır ah!

Bu nasıl oyunculuktur, bu ne büyük sanatçılıktır, zirvedir bu çıkılması çok zor olan…

“Kapı” filminden bahsediyorum. Netflix'de izledim…

Anadolu'nun kadim halkı Midyatlı Süryani bir ailenin dramı konu ediliyor.

Berlin'e göç etmek zorunda bırakılan ahşap ustası Yakup, yirmi beş yıl önce kaybolan oğlu Mikhael'in cesedinin bulunduğu iddiasıyla köyüne döndüğünde, ganimetçiler tarafından soyulmuş-harabeye çevrilmiş evinin çalınan kapısı peşine düşüyor…

Kadir İnanır'ı hayranlıkla seyrettim.

Süryani ailesinin hikâyesini gözlerim ıslak seyrettim.

Filme destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederim.

Film bitti… Günlük yaşamın koşuşturması başladı:

-Emekli Amiraller…

-Montrö tartışmaları…

-Rusya-Ukrayna gerilimi…

-Amerikan savaş gemisi rotasının Karadeniz olması…

-Ürdün'de darbe girişimi…

Birden… Bu gündemle ilgili Kafkasya coğrafyanın kadim halkı Çerkezler aklıma düştü.

Çerkezlerin Kafkasya'da 150 yıl önce uğradıkları zulümler, bugün tartışıp durulan gündem arasındaki bağlantıyı kaç kişi biliyor?

Biliniz ki: Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalır!

Hepimiz, Çerkez tarihinden yararlı dersler çıkarmak zorundayız.

Şöyle:

ON SAVAŞ YAPTIK

1700-1900 arası Rusya ile on savaş yaptık; yedisini yitirdik!

1774 ve ardından 1792 Osmanlı-Rusya Savaşlarında sadece Kırım'ı değil, Karadeniz'i de kaybettik; Karadeniz artık Türk Gölü değildi. Rus ticaret gemileri, Karadeniz'de hareket serbestisine sahip oldu.

Osmanlı ayrıca, Çerkezlerin yurdu Kabartay'ı Rusya'ya verdi.

Yıl, 1828… Edirne Antlaşması ile sadece Yunanistan bağımsızlık kazanmadı; Osmanlı, Çerkezler üzerindeki tüm haklarını Rusya'ya bıraktı.

Yıl, 1833… Fransa-İngiltere desteğiyle Osmanlının Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyan edip Kütahya önüne kadar geldi. Osmanlı, Rusya'dan yardım istedi. Rus filosu, İstanbul Boğazı'na demirledi. Kavalalı'ya Mısır ve Girit valiliği yanında Şam valiliği; ve oğluna da Cidde valiliği ile Adana muhassıllığı (vergi toplama hakkı) verildi.

Rusya ile Hünkar İskelesi Antlaşması ile “dost” olduk. Ancak. Rusya el altından, İngiltere ve Fransa'ya Osmanlının paylaşılmasını teklif etti.

Yıl, 1853… Rusya yine saldırdı; Osmanlının tamamen Rusya'nın eline geçmesini istemeyen Fransa ve İngiltere Osmanlının yanında savaşa girdi. Rusya'nın, Hindistan gibi sömürge yollarını ele geçirmesini istemiyorlardı. Keza iki ülke sömürge amacıyla aynı yıllarda Çin ile savaşıyordu! (Çin'in yeni “ipek yolu” projesinin bugün “örtülü savaşlara” yol açtığının farkındasınız.)

Kırım Savaşı'nda Rusya yenildi. Avrupalılar, Karadeniz'i her ülke için ticarete açık hale getirdi.

Peki…

Avrupa, Osmanlıdaki “azınlıklar” için mücadele verirken…

Rusya, Osmanlı'nın Balkanlardaki “azınlıkları” için mücadele verirken…

Osmanlı, Kırım Savaşı'nda yanında yer alan Çerkezler için ne yaptı? Şeyh Şamil ve arkadaşlarını yalnız bıraktı…

KiMiN AKLINA GELiYOR

Osmanlı “hasta adam” idi…

Avrupa'dan borç alarak girdiği Kırım Savaşı'nın faturasını ödeyemeyece durumdaydı.

Ne iktisadi, ne siyasi gücü vardı.

Çerkezlere “tampon ülke kurdurma” sözünü unuttu.

Rusya'nın Çerkezleri ezmesini seyretti.

Tarih: 21 Mayıs 1864.

Çerkez Sürgünü ve Soykırımı Anma Günü'nü dünyadan kaç kişi bilir? Kimi kaynaklara göre 600 bin, kimi kaynaklara göre 900 bin Çerkez ana yurdundan sürüldü; binlercesi katledildi…

Emperyalistlerin paylaşımları o coğrafyanın kadim halklarının yok olmasına sebep oluyor.

Salt Türkiye'de değil; Ürdün, Suriye, Irak, İsrail, Arnavutluk, Kosova'da Çerkez nüfusu var. (Çerkezler Türkiye'nin doğu bölgesine yerleştirilecekti; “Büyük Ermenistan” peşindeki İngiltere buna karşı çıktı!)

Bugün…

“Rusya-Ukrayna krizi” denildiğinde kimin aklına Çerkezler geliyor?

“Karadeniz”, “Kırım” denildiğinde kimin aklına Çerkezler geliyor?

“Montrö” denildiğinde kimin aklına Çerkezler geliyor?

“Ürdün'de taht kavgası” denildiğinde kimin aklına Çerkezler geliyor?

“Suriye iç savaşı” ya da “Golan Tepeleri” denildiğinde kimin aklına Çerkezler geliyor?

Bugün…

Emperyalistler bu kez Karadeniz'de “savaş masaları” kuruyor, savaş stratejileri yapıyor.

Yine kimilerine, “bağımsız ülke”, “özerk topluluk” veya “federasyon” sözleri veriliyor.

Yine kimileri, masaya oturtulmaya, savaşa sokulmaya çalışıyor.

Oysa. Atatürk ne dedi:

-“Komşu ülkeler arasındaki itilaflara karışma!”

Barışa açılan kapalı kapı yoktur, sadece yanlış anahtar vardır.