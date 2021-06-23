Kim kime çöktü?

Fethullah Gülen'in özel hayatına dair belgeler toplayan gazeteci Haydar Meriç, 2011 yılında ka­çırıldı; havadan denize atıldı.

Bu cinayet soruşturma­sında ilginç ilişkiler ortaya çıktı. Kilit isim Tarkim Havacılık sahibi Faruk Bayındır idi! Faruk Ba­yındır ABD'ye kaçtı! İlk vukuatı değildi bu…

Yıl 2011. Seçimlere 1.5 ay kala gündemi MHP’lile­rin seks kaseti belirledi. Kasetler, “Farklı Ülkücü­ler” adlı sitede yayınlan­dı. Faruk Bayındır'ın, bu siteye 15 kez kredi kartın­dan ödeme yaptığı ortaya çıktı…

Kimdi bu Faruk Ba­yındır?

Bakırköy Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesi'nin 2004/6 sayılı kararı ge­reğince, “İbrahim Ba­yındır” ismini, “İbrahim Faruk Bayındır” olarak değiştirmiş ve daha sonra ise adını ”Faruk Bayın­dır” olarak kullanmaya başlamıştı!

Medya ise adını 2008 yılında duydu. Tarım­sal ilaçlama faaliyeti için 1994'te Adana'da­ki Tarkim Havacılık ve 2008'de Orhan Air ile BoraJet şirketleri yoluyla, havacılık sektörüne hızlı giriş yaptı. Cem Uzan'ın sahibi olduğu Rumeli Hava­cılık'ı TMSF'den satın aldı.

Bitmedi…

ŞAİBELİ ORTAKLAR

BoraJet, 22 Nisan 2010 tarihinde aldığı ruhsatla faa­liyete başladı. 13 jet uça­ğıyla Türkiye'nin en büyük özel jet filosu oldu. (Sadece Türkiye değil; Yunanistan, Almanya, Fransa, Lübnan, İran, İspanya gibi yurt dışı uçuşları da vardı.)

Havayolu şirketi niçin alınır? Örneğin, dünyada en büyük uyuşturucu kaçakçılığı havayoluyla yapılır. (En son hatırladı­ğım 13 Aralık 2019'de İstanbul Havalimanı kargo­sunda 1.7 ton uyuşturu­cu yakalandı.)

Faruk Bayındır'ın ka­yınpederi Ahmet Öz­bey uyuşturucu ka­çakçısıydı. 1993'te şirketinde 556 kilo eroinle yakalandı! Buna rağmen Faruk Bayındır'a Türk hava sahası nasıl açıldı? Her tarakta bezi olan FETÖ uyuşturucu işinde de var mıydı? Devletin elinde liste var; FETÖ elemanları neden sa­dece bu havayolunu kullandı?

Şaibeli FETÖ elemanı Faruk Bayındır'ın ortakla­rından biri kimdi dersiniz:

Emniyet Genel Müdürlü­ğü'nün avukatı olan, polis okullarında ders veren, şike kumpasından Reza Zarrab'ın Türkiye'de­ki davalarına kadar her taşın altından çıkan FETÖ elemanı Halil İbrahim Koca!

Ortaklardan bir diğeri ise, 47 yıldır ABD'de yaşayan- Amerikan vatandaşı Yalçın Ayaslı idi. Ayaslı, FETÖ soruşturmalarından

kur­tulmak için yurtdışına kaçan Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ile han­gi bağlantılar üzerinden ortak oldu? Aracı FETÖ müydü?

Ayaslı'nın yolu ileri de yine karanlık adam­la kesişti: Sezgin Baran Korkmaz!

Niye hep karanlık adam­larla iş yapıyor Ayaslı?

İKİSİ DE KİRLİ

Bugünlerde deniyor ki:

-“Sezgin Baran Kork­maz, BoraJet'e çöktü.”

İddiayı; Yalçın Ayaslı'nın ABD'de görülen (Jacop ve Isaiah Kingston kardeşle­rin ABD'yi 511 milyon dolar dolandırdığı) davaya sunduğu (12 Şubat 2019 tarihli) dilekçesine dayan­dırılıyor!

Sahi…

Sezgin Baran Korkmaz mı BoraJet'e çöktü?

Yoksa, BoraJet mi Sezgin Baran Korkmaz'a çöktü?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıştan sonra başlattığı soruş­turma neticesinde Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkardı ve mallarına tedbir koydu.

Bakınız: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam ol­ması Ayaslı ve ortakları­nı temiz yapmaz!

BoraJet zaten batıktı; 120 milyon doları borcu vardı, (BoraJet mali işler müdürü Tolga Üzüm­cü'nün savcılık ifadesine göre) bilançoda oynama yaparak 253 milyon dolara sattılar. Ayaslı, BoraJet satışıyla ilgili bilirkişi Prof. Dr. Arslan Kaya'nın raporundan bahsetmiyor; kimin kime çöktüğü belli aslında! Hem SBK'yı kazıklayıp hem de “beni FETÖcü diye yazıp korkuttular” diyor şikayet dilekçesinde…

Keza: Bu satışın FETÖ darbesinden hemen sonra alelaceleye getirilmesi, Ayaslı'nın ortakları Bayın­dır ve Koca'nın yurt dışına kaçması gibi kendinin de firari FETÖ sanığı ol­duğunu gizliyor.

Hele… Yunanis­tan'a kaçmak isterken 2019'da yakalanan FETÖ sanığı Zahide Üner'in Ayaslı'nın BoraJet'teki yardımcısı olması da mı tesadüf? Neler neler…

SBK'nın “çöktü” dedik­leri BoraJet, satıştan bir yıl sonra 24 Nisan 2017'de uçuşları dur­durdu; uçakların yarısı uçamayacak durumdaydı çünkü! 7 Kasım 2019'da ise Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün ilanı kapsa­mında resmen iflas etti.

Yalçın Ayaslı, FETÖ mensupları yardımıy­la bugünlerde kendini temize çıkarmaya çalı­şıyor. Ki bu firari adam Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mer­can ile yan yana getirilebi­liyor. Ne diyelim artık; tuz koktu…