Kim kime çöktü?

Fethullah Gülen'in özel hayatına dair belgeler toplayan gazeteci Haydar Meriç, 2011 yılında kaçırıldı; havadan denize atıldı.
Bu cinayet soruşturmasında ilginç ilişkiler ortaya çıktı. Kilit isim Tarkim Havacılık sahibi Faruk Bayındır idi! Faruk Bayındır ABD'ye kaçtı! İlk vukuatı değildi bu…
Yıl 2011. Seçimlere 1.5 ay kala gündemi MHP’lilerin seks kaseti belirledi. Kasetler, “Farklı Ülkücüler” adlı sitede yayınlandı. Faruk Bayındır'ın, bu siteye 15 kez kredi kartından ödeme yaptığı ortaya çıktı…
Kimdi bu Faruk Bayındır?
Bakırköy Asliye Altıncı Hukuk Mahkemesi'nin 2004/6 sayılı kararı gereğince, “İbrahim Bayındır” ismini, “İbrahim Faruk Bayındır” olarak değiştirmiş ve daha sonra ise adını ”Faruk Bayındır” olarak kullanmaya başlamıştı!
Medya ise adını 2008 yılında duydu. Tarımsal ilaçlama faaliyeti için 1994'te Adana'daki Tarkim Havacılık ve 2008'de Orhan Air ile BoraJet şirketleri yoluyla, havacılık sektörüne hızlı giriş yaptı. Cem Uzan'ın sahibi olduğu Rumeli Havacılık'ı TMSF'den satın aldı.
Bitmedi…
BoraJet, 22 Nisan 2010 tarihinde aldığı ruhsatla faaliyete başladı. 13 jet uçağıyla Türkiye'nin en büyük özel jet filosu oldu. (Sadece Türkiye değil; Yunanistan, Almanya, Fransa, Lübnan, İran, İspanya gibi yurt dışı uçuşları da vardı.)
Havayolu şirketi niçin alınır? Örneğin, dünyada en büyük uyuşturucu kaçakçılığı havayoluyla yapılır. (En son hatırladığım 13 Aralık 2019'de İstanbul Havalimanı kargosunda 1.7 ton uyuşturucu yakalandı.)
Faruk Bayındır'ın kayınpederi Ahmet Özbey uyuşturucu kaçakçısıydı. 1993'te şirketinde 556 kilo eroinle yakalandı! Buna rağmen Faruk Bayındır'a Türk hava sahası nasıl açıldı? Her tarakta bezi olan FETÖ uyuşturucu işinde de var mıydı? Devletin elinde liste var; FETÖ elemanları neden sadece bu havayolunu kullandı?
Şaibeli FETÖ elemanı Faruk Bayındır'ın ortaklarından biri kimdi dersiniz:
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı olan, polis okullarında ders veren, şike kumpasından Reza Zarrab'ın Türkiye'deki davalarına kadar her taşın altından çıkan FETÖ elemanı Halil İbrahim Koca!
Ortaklardan bir diğeri ise, 47 yıldır ABD'de yaşayan- Amerikan vatandaşı Yalçın Ayaslı idi. Ayaslı, FETÖ soruşturmalarından
kurtulmak için yurtdışına kaçan Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca ile hangi bağlantılar üzerinden ortak oldu? Aracı FETÖ müydü?
Ayaslı'nın yolu ileri de yine karanlık adamla kesişti: Sezgin Baran Korkmaz!
Niye hep karanlık adamlarla iş yapıyor Ayaslı?
Bugünlerde deniyor ki:
-“Sezgin Baran Korkmaz, BoraJet'e çöktü.”
İddiayı; Yalçın Ayaslı'nın ABD'de görülen (Jacop ve Isaiah Kingston kardeşlerin ABD'yi 511 milyon dolar dolandırdığı) davaya sunduğu (12 Şubat 2019 tarihli) dilekçesine dayandırılıyor!
Sahi…
Sezgin Baran Korkmaz mı BoraJet'e çöktü?
Yoksa, BoraJet mi Sezgin Baran Korkmaz'a çöktü?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, satıştan sonra başlattığı soruşturma neticesinde Yalçın Ayaslı hakkında yakalama kararı çıkardı ve mallarına tedbir koydu.
Bakınız: Sezgin Baran Korkmaz'ın kirli adam olması Ayaslı ve ortaklarını temiz yapmaz!
BoraJet zaten batıktı; 120 milyon doları borcu vardı, (BoraJet mali işler müdürü Tolga Üzümcü'nün savcılık ifadesine göre) bilançoda oynama yaparak 253 milyon dolara sattılar. Ayaslı, BoraJet satışıyla ilgili bilirkişi Prof. Dr. Arslan Kaya'nın raporundan bahsetmiyor; kimin kime çöktüğü belli aslında! Hem SBK'yı kazıklayıp hem de “beni FETÖcü diye yazıp korkuttular” diyor şikayet dilekçesinde…
Keza: Bu satışın FETÖ darbesinden hemen sonra alelaceleye getirilmesi, Ayaslı'nın ortakları Bayındır ve Koca'nın yurt dışına kaçması gibi kendinin de firari FETÖ sanığı olduğunu gizliyor.
Hele… Yunanistan'a kaçmak isterken 2019'da yakalanan FETÖ sanığı Zahide Üner'in Ayaslı'nın BoraJet'teki yardımcısı olması da mı tesadüf? Neler neler…
SBK'nın “çöktü” dedikleri BoraJet, satıştan bir yıl sonra 24 Nisan 2017'de uçuşları durdurdu; uçakların yarısı uçamayacak durumdaydı çünkü! 7 Kasım 2019'da ise Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'nün ilanı kapsamında resmen iflas etti.
Yalçın Ayaslı, FETÖ mensupları yardımıyla bugünlerde kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Ki bu firari adam Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan ile yan yana getirilebiliyor. Ne diyelim artık; tuz koktu…YAZARIN TÜM YAZILARI