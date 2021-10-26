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Öfkenin sebebi korku

Erdoğan son dönemde ne zaman öfkeli konuşsa, aklıma Tansu Çiller geliyor!

“O da nereden çıktı” demeyiniz?

Yaşı kırkın üzerinde olanlar anımsayacaktır.

Türkiye 24 Aralık 1995'te sandık başına gidecekti. Liderler seçim meydanındaydı. DYP genel başkanı Çiller'in hedefinde Erbakan/Refah Partisi (RP) vardı. Neler demedi ki:

-“Bunlar (RP) PKK'dan daha tehlikeli…”

-“Refah Partisi, PKK terörüne karşı alınan yasal tedbirlere ve mücadele yöntemlerinin aşağı yukarı tümüne baştan beri karşı çıkmışlardır.”

Rejim-laiklik bakımından çok tehlikeli olan, ülkeye büyük kötülükler yapacak RP/Erbakan ile hiçbir zaman yan yana gelmeyeceğini söyledi Çiller…

Sandıklar açıldı; RP yüzde 21,3, ANAP yüzde 19.6, DYP yüzde 19.1, DSP yüzde 14.6, (ülkeyi seçime götüren) Deniz Baykal'ın CHP'si yüzde 10.7 oy aldı!

Cumhurbaşkanı Demirel'den hükümeti kurma görevi alan Erbakan, ANAP ile koalisyon kurmak istedi. Olmadı.

DSP/Ecevit'in desteğini alan ANAP ve DYP, “ANAYOL” koalisyon hükümetini kurdu; TBMM'den güvenoyunu aldı. Ancak RP alınan güvenoyunun Anayasa'nın öngördüğü çoğunluğun altında kaldığını ileri sürerek, oylamanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu! Mahkeme, Erbakan/RP başvurusunu haklı buldu. ANAYOL Hükümeti yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti kurma görevini ikinci kez Erbakan'a verdi. Erbakan'ın kimle koalisyon hükümeti kurduğunu hatırlıyorsunuz: Tansu Çiller!

ÇİLLER'İN KORKUSU

Seçim meydanlarında RP/Erbakan hakkında ağır ithamlarda bulunan Çiller, bu partiyle neden koalisyon hükümeti kurdu?

Mehmet Ali Birand'ın “28 Şubat” belgeseline konuşan iki tanıktan alıntı yapayım.

DYP kurmayı Rıfat Serdaroğlu:

– “Tansu Hanımı gelecek korkusu aldı. Yüce Divan korkusu sardı. Malvarlığıyla ilgili mutlaka Yüce Divan'a gideceğini, Mesut Bey'in bunu Yüce Divan'a götürmekte kararlı olduğunu, bu korku sardı onu…”

DYP kurmayı Yıldırım Aktuna:

– “Tabii biz RP ile koalisyon yapmak istemiyoruz. Ama arkadaşlar Çiller'e dedi ki, ‘ANAP, RP ile koalisyon yaparsa ilk işi sizi Yüce Divan'a gönderecektir.' Gayet iyi biliyorum, Çiller aslında RP ile koalisyon istemiyordu. Arkadaşlar razı etti, o da çaresiz kaldı bence…”

Evet Çiller, Yüce Divan korkusu nedeniyle ağır ithamlarda bulunduğu Erbakan/RP ile REFAHYOL koalisyon hükümeti kurdu. Öyle ki:

Çiller koalisyon görüşmelerinde başbakanlığın kendisine verilmesini istedi. Erbakan bu teklife sıcak bakıyor ama partisindeki Abdüllatif Şener gibi isimleri ikna edemiyordu. Görüşmeler uzayınca telaşlanan Çiller, Yüce Divan korkusuyla başbakanlığı Erbakan'a bıraktı. Korkunun kaynağı gelecekte yatar! Erbakan şaşırıp kaldı.

Çiller, ANAYOL kabinesinde görev almazken, Yüce Divan korkusuyla REFAHYOL kabinesinde başbakan yardımcılığı koltuğuna oturdu!

DUYGUSAL BELİRTİ

Şunu demek istiyorum:

Erdoğan'ın öfkeli atıp tutmalarının sebebi nedir? Mesela:

Hatırlayınız: 7 Haziran 2015 seçimi ardından AKP genel başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu ile koalisyon hükümeti kurmak için üç kez buluştu. İki parti arasında beş oturumda toplam 35 saat görüşme yapıldı. Ancak:

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu koalisyon hükümetine karşı çıktı; ülkeyi 1 Kasım 2015'te erken seçime götürerek istediğini aldı. Altı ay sonra da -CHP ile koalisyon isteyen -Davutoğlu ile yollarını ayırdı.

Peki… Önümüzdeki seçimlerde Erdoğan, CHP ile koalisyon kurmak ister mi? CHP ya da diğer muhalif partiler bu beraberliğe sıcak bakar mı? Zor. Muhalif partilere göre iktidar çaresiz, “silkeleseler düşecek” durumda…

Yine de yazdığım gibi burası Türkiye; yarın çok uzundur bu topraklarda!

Erdoğan kendine yeni bir “deterjan” bulur mu bilemem. (Çiller, korkuyla RP'ye sarılınca, ANAP bir otobüs tepesine koydurduğu “REFAHMATİK” yazılmış devasa bir deterjan kutusuyla kampanya başlattı. Kutunun ön yüzünde, “Etkin Siyasi Aklama” yazılıydı.)

Benzerini bir daha yaşar mıyız? Bilemem…

Bildiğim: Korku, aklın düşmanıdır. Akıldışı tepkiler korkunun sonucudur.

Evet: Korkunun yol açtığı duygusal belirtilerden biri de öfkedir.

Erdoğan'ın son 10 büyükelçi çıkışı filan, bana Çiller'i anımsatıyor!