Peker ne ki

Son yıllarda…
İstanbul'da şöyle prototip erkekler var:
Ortalama 40 yaşındalar…
Lüks sitelerde oturuyorlar…
Altlarında en pahalı otomobiller…
Sınırsız harcama olanağına sahip, aklınızın alamayacağı kadar zenginler…
Kim bunlar?
Kimileri Hollandalı…
Kimileri Arnavut…
Kimileri Rus, Özbek, Azeri…
Hemen hepsi Türkiye'de oturma izni-pasaport alan, kendi ülkesinden kaçmış yeraltı dünyasına mensup suçlular…
Peki…
Nereden türedi bunlar?
İstanbul, organize suç örgütlerinin nasıl sığınma merkezi oldu?
Bu iki soru Türk ekonomisinin nereye savrulduğunun işaretini veriyor!
Bu kişilerin Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi; iktidarın son 12 yılda altı kez çıkardığı “Varlık Barışı” ile kaynağı belirsiz paranın yurt içine vergi vermeden, kaynağı sorulmadan rahatça girmesine olanak verilmesi.
Devletin, bu konuda tek soru sormaması Hollanda'dan Arnavutluk'a suç örgütlerinin Türkiye'ye gelmesine sebep oldu…
Dünyada vergi cennetleri kontrol altına alınıp vergi kaçırmanın önüne geçmenin yolları aranırken, Türkiye'de neden tam tersi bir durum söz konusu oldu? Çünkü:
Türk ekonomisi kara paraya muhtaç hale getirildi!
Artık Türkiye, güvene-hukuka dayalı doğrudan sermaye yatırımlarını çeken ülke değil…
Artık Türkiye, kaynağı sorulmadığı için “sıcak para cenneti” bir ülke…
Türkiye kara para aklama merkezi mi oluyor?
Peki, bu uluslararası yeraltı dünyasından gelen kişiler Türkiye'de ne karanlık işler çeviriyor?
Sedat Peker dokuzuncu videosunda Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsetti. Ki Korkmaz ve ortakları ABD'de yargılandıkları mahkemede BoraJet yazımla ilgili benden şikayetçi oldular! 23 Eylül 2016 tarihli yazımın başlığı şuydu: “Erdoğan'ın sağ kolu konuşursa çok şey ortaya çıkacak.”
Sedat Peker konuşuyor, yazımda adı geçenler hâlâ susuyor! Neyse, elbet o dosyalar da açılacak…
Peker videosunda Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki Paramount Otel'de hâkimlerin-savcıların, gazetecilerin, bürokratların nasıl bedava tatil yaptığını anlattı.
Otelin fotoğrafından hatırladım, ilk adı Golden Savoy'du. Sahibi Atilla Uras idi.
Otelin ne zaman, nasıl el değiştirdiğini Yasemin Uras dün Zanka TV'den Ferit Atay'a anlattı:
-“Botır Rakhimov. Türk vatandaşlık ismi Bahtiyar İkramoğlu. Bu şahıs aslında Özbek'tir. Kırmızı bültenle Interpol'de aranan, İspanya tarafından, FBI tarafından aranan, zamanında Rus mafyasının parasını aklayan, Özbekistan'da işlediği suçlardan dolayı dönemeyen bir şahıs. Burada vatandaşlık verildi. Galiba devletten biri yardım etti, vatandaşlık aldı. Gerçi 5 pasaportu var pasaporta göre ismi değişiyor. Bu kişi, otelimizin üstüne çöktü…”
Karanlık prototiplerin Türkiye'deki “icraatlarını” Yasemin Uras belgelerle açıklıyor:
-“Babam KOAH hastasıydı, şüpheli şekilde öldüğünü düşünüyorum, aniden o tüp çıkmış. Benim eşim doktor, ‘O tüp öyle çıkmaz' dedi. Bu olaylar Paramount Otel'in satışı sırasında oldu…
-“Sonra oteli Turan Avcı ‘aldım' dedi ama sonra çeke bakılınca Andrey Ravyoric diye bir adam çıkıyor. Andrey, Turan Avcı'nın yanında çalışan çaycı, şoför gibi bir adam. 47 milyon dolarlık çek var. Tahsiline baktık, karşılıksız. Andrey kaçmış gitmiş Rusya'ya…
-“Turan Avcı, CNN Türk'e çıktı ‘Ben burayı aldım' dedi ama almadı ki! Çeki veren, kontratta alıcı gözüken Andrey Ravyoric diye 5 kuruşu olmayan bir şoför! Mahkemeden şunu talep ettim, ‘Andrey'in 5 kuruşu yok hesabında, depozito nasıl verildi?' Para, birkaç Azerbaycanlı ve Kazakdan girmişti!
-“İşin tuhafı Andrey döndü Botır Rakhimov hediye etti oteli. Pay defterinde Botır gözüküyor. Bir de Botır'ın yanında Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla girdi…
-“Sonra Sezgin Baran Korkmaz, ‘Ben Kazaklardan 42 milyon Euroya aldım' dedi. Botır'un Sezgin Baran Korkmaz'a 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Bunun karşılığında mı devretti öğreneceğiz. Sezgin'e dava açtım, duruşmamız Eylül'de. Ben malımı kurtarmaya çalışıyorum…”
“Para yıkama” kavramı, mafya babası Al Capone'un yasadışı yollarla elde ettiği paraları çamaşırhaneler açarak yasallaştırması ile ortaya çıktı.
Türkiye'de oteller alınarak denizde yıkanıyor kara paralar anlaşılan!
Türk ekonomisinin geldiği hâl budur.
Bir gün size Hollandalıları, Arnavutları da anlatırım.YAZARIN TÜM YAZILARI