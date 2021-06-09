Peker ne ki

Son yıllarda…

İstanbul'da şöyle prototip erkekler var:

Ortalama 40 yaşındalar…

Lüks sitelerde oturuyor­lar…

Altlarında en pahalı oto­mobiller…

Sınırsız harcama olanağı­na sahip, aklınızın alamaya­cağı kadar zenginler…

Kim bunlar?

Kimileri Hollandalı…

Kimileri Arnavut…

Kimileri Rus, Özbek, Azeri…

Hemen hepsi Türki­ye'de oturma izni-pa­saport alan, kendi ülkesinden kaçmış yeraltı dünyasına mensup suçlu­lar…

Peki…

Nereden türedi bunlar?

İstanbul, organize suç örgütlerinin nasıl sığınma merkezi oldu?

Bu iki soru Türk ekono­misinin nereye savrulduğu­nun işaretini veriyor!

Bu kişilerin Türkiye'yi tercih etmelerinin sebebi; iktidarın son 12 yılda altı kez çıkardığı “Varlık Barışı” ile kaynağı be­lirsiz paranın yurt içine vergi vermeden, kaynağı sorulmadan rahatça girme­sine olanak verilmesi.

Devletin, bu konuda tek soru sormaması Hollan­da'dan Arnavutluk'a suç örgütlerinin Türkiye'ye gelmesine sebep oldu…

Dünyada vergi cennetle­ri kontrol altına alınıp vergi kaçırmanın önüne geçmenin yolları aranır­ken, Türkiye'de neden tam tersi bir durum söz konusu oldu? Çünkü:

Türk ekonomisi kara pa­raya muhtaç hale getirildi!

Artık Türkiye, güvene-hu­kuka dayalı doğrudan sermaye yatırımları­nı çeken ülke değil…

Artık Türkiye, kaynağı so­rulmadığı için “sıcak para cenneti” bir ülke…

Türkiye kara para aklama merkezi mi oluyor?

Peki, bu uluslararası yeraltı dünyasından gelen kişiler Türkiye'de ne ka­ranlık işler çeviriyor?

ADIM GEÇİYOR

Sedat Peker dokuzuncu videosunda Sezgin Baran Korkmaz'dan bahsetti. Ki Korkmaz ve ortakları ABD'de yargılandıkları mahkemede BoraJet ya­zımla ilgili benden şikayetçi oldular! 23 Eylül 2016 tarihli yazımın başlığı şuydu: “Erdoğan'ın sağ kolu konuşursa çok şey ortaya çıkacak.”

Sedat Peker konuşuyor, yazımda adı geçenler hâlâ susuyor! Neyse, elbet o dosyalar da açılacak…

Peker videosunda Sez­gin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki Paramount Otel'de hâkimlerin-savcı­ların, gazetecilerin, bürok­ratların nasıl bedava tatil yaptığını anlattı.

Otelin fotoğrafından hatırladım, ilk adı Golden Savoy'du. Sahibi Atilla Uras idi.

Otelin ne zaman, nasıl el değiştirdiğini Yasemin Uras dün Zanka TV'den Ferit Atay'a anlattı:

-“Botır Rakhimov. Türk vatandaşlık ismi Bahtiyar İkramoğlu. Bu şahıs aslında Öz­bek'tir. Kırmızı bültenle Interpol'de aranan, İspanya tarafından, FBI ta­rafından aranan, zamanın­da Rus mafyasının parasını aklayan, Özbekistan'da işlediği suçlardan dolayı dönemeyen bir şahıs. Bu­rada vatandaşlık verildi. Galiba devletten biri yar­dım etti, vatandaşlık aldı. Gerçi 5 pasaportu var pasaporta göre ismi deği­şiyor. Bu kişi, otelimizin üstüne çöktü…”

BEŞ PARASIZ ŞOFÖR

Karanlık prototip­lerin Türkiye'deki “icra­atlarını” Yasemin Uras belgelerle açıklıyor:

-“Babam KOAH has­tasıydı, şüpheli şekilde öldüğünü düşünüyorum, aniden o tüp çıkmış. Benim eşim doktor, ‘O tüp öyle çıkmaz' dedi. Bu olaylar Paramount Otel'in satışı sırasında oldu…

-“Sonra oteli Turan Avcı ‘aldım' dedi ama sonra çeke bakılınca And­rey Ravyoric diye bir adam çıkıyor. Andrey, Turan Avcı'nın yanında çalışan çaycı, şoför gibi bir adam. 47 milyon do­larlık çek var. Tahsiline baktık, karşılıksız. Andrey kaçmış gitmiş Rusya'ya…

-“Turan Avcı, CNN Türk'e çıktı ‘Ben burayı aldım' dedi ama almadı ki! Çeki veren, kontratta alıcı gözüken Andrey Ravyoric diye 5 kuruşu olmayan bir şoför! Mahkemeden şunu talep ettim, ‘Andrey'in 5 kuruşu yok hesabında, depozito nasıl verildi?' Para, birkaç Azerbaycanlı ve Kazakdan girmişti!

-“İşin tuhafı Andrey döndü Botır Rakhi­mov hediye etti oteli. Pay defterinde Botır gözükü­yor. Bir de Botır'ın yanın­da Cihan Ekşioğlu diye bir kişi türedi. Cihan Ekşioğlu, babamın vefat ettiği gün otelimize Türki­ye Cumhuriyeti'nin tan­kıyla girdi…

-“Sonra Sezgin Baran Korkmaz, ‘Ben Kazak­lardan 42 milyon Euroya aldım' dedi. Botır'un Sez­gin Baran Korkmaz'a 30 milyon dolar kadar borcu vardı. Bunun karşılığında mı devretti öğreneceğiz. Sezgin'e dava açtım, duruşmamız Eylül'de. Ben malımı kurtarmaya çalışı­yorum…”

“Para yıkama” kavra­mı, mafya babası Al Ca­pone'un yasadışı yollarla elde ettiği paraları çama­şırhaneler açarak yasal­laştırması ile ortaya çıktı.

Türkiye'de oteller alınarak denizde yıka­nıyor kara paralar anla­şılan!

Türk ekonomisinin gel­diği hâl budur.

Bir gün size Hollandalı­ları, Arnavutları da anla­tırım.