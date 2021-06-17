Siz ne sanıyorsunuz

Onca eziyete direnmiş 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk, bir -iki Erdoğan görüşmesiyle davasını mı satacak?

Yarım asırdan fazla zamandır davasına inanmış, davasına bağlı kalmış milli adam Asiltürk'e haksızlık etmeyiniz. Siyasetin-ideolojinin çıtasını sosyal medya geyiğine düşürmeyiniz lütfen!

Mesele; oncu oldu, buncu oldu gibi yüzeysel-kaba değerlendirmelerin ötesindedir.

Dün şiddetle karşı olduğu Erdoğan'a bugün neden farklı bakıyor? Ne değişti, bunu analiz etmek gerekmez mi? Ucuz polemik atmosferinden çıkamıyoruz bir türlü…

Keza:

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, Erdoğan ile yollarını neden ayırdı, mesele sadece şahsi çekişmeler mi? Sanmam.

Bu ayrılıkların veya yeni ittifakların ekonomi-politiği nedir, hiç mi tartışma yapmayacağız? Erdoğan'ın hangi temel politikaları değişti de, bu yeni ayrılıklar-yeni ittifaklar oluşmaya başladı?

Bunu şundan soruyorum:

Muhalefet sanıyor ki, biz durup bekleyelim Erdoğan zaten gidici, iktidarı alırız!

Üç ay önce bu köşeden muhalefete dedim ki, bu kadar emin olmayınız; 2023 seçimi çantada keklik değil! CHP'ye “okuma kodları” verdim…

Günlük laf yetiştirme/ söz düellosu çabasını bir kenara bırakıp ideolojik bir duruş sergilemenin zamanı gelmedi mi?

Örneğin:

KİM BUNLAR

Prof. Guy Standing (d.1948)…

İngiliz iktisatçı.

İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn ekibi içinde yer aldı.

Neoliberalizm/ yapısal uyum politikasına köklü eleştiriler getirmesiyle tanınıyor. Ekonomi terminolojisine -küreselleşmenin çocuğu- “Prekarya” kavramını kazandırdı.

Prekarya kelimesini; “precarious” (güvencesiz) sıfatıyla “proletarya” (işçi sınıfı) birleşimden oluşturdu.

Prekarya, küreselleşmenin yıkımıyla dünyada oluşmaya başlayan yeni bir sınıfın tanımlıyordu.

Bunlar, iş güvensizliği içindeydi.

Bunlar, kimlik güvensizliği içindeydi.

Bunlar, acımasız küreselleşmenin yarattığı ya işsizdiler ya da gelip geçici işlerde çalışan yarı zamanlı emek gücüydü.

Bunlar, yoksullar.

Bunlar, göçmen.

Bunlar, gelecek korkusu içindeki çoğunluğu eğitimli genç endişeliler.

Bunlar, içinde bulunduğu toplumun kültürüne yabancı düşen, sınıf bilinci olmayan “lümpen proletarya”…

Guy Standing, dünyada sayıları hızla artan bu insanları yeni sosyal sınıf olarak tanımladı. “Prekarya” kitabının alt başlığı şuydu: “Yeni Tehlikeli Sınıf.”

Dedi ki:

-“Eğer prekaryayı anlayamazsak, bu gruba dâhil olan insanların toplumu felakete sürüklemesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Bu tahmin filan değil; endişe verici bir ihtimal. Acilen küresel prekaryanın farkına varmamız gerekiyor…”

Bugün Türkiye'nin en büyük “partisi” prekarya olduğundan şüphe var mı? Peki partiler, buna uygun politikalar geliştiriyor mu?

Guy Standing, “ideolojik olarak neoliberalizme koşullanmış iktisatçılar, siyasetçilerin zihnini tamamen ele geçirdi” saptaması yapıyor…

CHP NE DÜŞÜNÜYOR

Oğuzhan Asiltürk'ün son çıkışı bana “prekarya” kavramını hatırlattı.

Asiltürk diyor ki:

-“ İnançlı olduklarını söyleyen gençlere, hangi partiye oy veriyorsunuz diye sorulunca, hiçbir partiye oy vermiyoruz diyorlar. Anket görevlisi sizin inancınıza uygun bir parti var; Saadet Partisi, ona niçin oy vermiyorsunuz diye sorunca gençler, biz o partinin de bizim inançlarımızı, savunduğunu duymadık. Basında yer alan haberleri izliyoruz, o parti de diğer partiler gibi sadece iktidarı tenkit ediyor diye cevap veriyor… Millî Görüşçü kardeşlerim, bu durumda olan imanlı gençlere sahip çıkmak, onların, hakka hizmet edecek hâle gelmeleri sağlamak çok önemlidir…”

Asiltürk, prekarya sorununun hakka hizmetle/ inançla çözeceğini sanıyor. Meselenin bu kadar kolay çözümleneceğini düşünmüyorum; sorun sadece inanca dayalı “kimlik” değil ki…

Asiltürk mücadelenin ana hedefine; siyasal-ekonomik-kültürel ilişkilerin temeline salt finansal faydayı koyarak, toplumsal dayanışmayı paramparça eden neoliberalizmi nasıl koymaz?

Hz. Muhammed, eşitlikçi bir düzen kurma tahayyülü olmadan toplumsal dayanışmayı kurabilir miydi?

Tepesine binilmiş, sıkıştırılmış, mağdur edilmiş, aşağılanmış prekarya bugün nasıl kurtarılacak?

Sahi… CHP ne düşünüyor?

Guy Standing diyor ki:

-“1980'lerde (neoliberalizmin ortaya çıkışıyla) sosyal demokrat siyasetin eşitliğe yönelik vurgusu zayıflamaya başladı. Ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet temelli farklılıkların azaltılması öncelik kazanırken, ekonomik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gibi hedefler gözden düştü.”

Muhalefet cephesi, Erdoğan'a karşı mücadeleyi demeç vermekten çıkarması gerekmiyor mu? Temel mesele umut verecek politikalarla prekaryayı saflara çekmek olmalı…