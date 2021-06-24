Sözde gazeteciler

Kimileri geçiyor kamera karşısına sosyal medya dedikodularını gerçekmiş gibi YouTube kanalında anlatıyor.

Ne belge arama bulma okuma var…

Ne dava soruşturmasını, iddianamesini, duruşma tutanaklarını, bilirkişi raporlarını okuma var.

Ne haber kaynağına ulaşma çabası var…

Tıklanma-izlenme için sürekli polemik arayışındalar. Buna “gazetecilik” denmez. Bu bir “show business”/gösteri işidir; içeriği boştur!

Bu temaşanın seyircisi çok; bu hâl ülke gündeminin derinlemesine irdelemenin önünde engel. Olaylar sürekli magazinleştiriliyor…

Biri önceki gece FETÖ imalatı sözler sarf etti:

-“Kimi gazeteciler ‘FETÖ diyerek' Amerika'da yaşayan Yalçın Ayaslı'nın sahibi olduğu BoraJet'e, Sezgin Baran Korkmaz'ın çökmesine sebep oldu!”

Bu sözü edenin bu konuda tek araştırması var mı; yok.

Bu sözü edenin bu konuda tek belge okumuşluğu var mı; yok.

Yalçın Ayaslı'nın nasıl oluyor da hep karanlık adamlarla yan yana geldiğini sorguluyor mu; hayır…

FETÖ bu işlerin neresinde sorguluyor mu; hayır…

“Çöküldü” denilip masum gösterilen BoraJet şirketini, bir kez de 10 Ocak 2017 tarihli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan belgeler üzerinden anlatayım:

BAKAN DEVREDE

Tarih: 13 Şubat 2012.

Yeşilyurt İstanbul Postanesi'nden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Müfettişliği'ne bir ihbar mektubu gönderildi:

-Sayın müfettişler, Atatürk havalimanında uçaklarla ilgili görev yapmaktayım.

-Asıl yolsuzluk uçaklara verilen yakıt/ihrakiye değil; uçak ithalatıdır.

İhbar üzerine gümrük müfettişleri konuyu araştırmaya başladı.

Daha soruşturmanın başında bir havayolu şirketinin vergi kaçırmak için ithalat beyannamesinde 9 milyon 230 bin dolarlık “oynama” yaptığını buldular.

Aynı havayolu şirketi 157 uçak parçası alımı konusunda “kaçak” işler yapmıştı.

Detaya girmeyeyim; müfettişler ithalat belgelerindeki bu sahteciliğin kara para aklanmasından kaynaklandığından şüphelendiler.

Kimdi bu şirket: BoraJet! “Tertemizdi ama Sezgin Baran Korkmaz çöktü” denen şirket…

Ne oldu bu kaçakçılık soruşturmasına?

BoraJet'in gümrük kaçakçılığı ve usulsüz gümrük işleri kapatıldı. Yargıtay belgelerine göre bakın araya kimler girdi?

28 Aralık 2012 tarihli belgeye göre; Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı makamında, BoraJet genel müdürü Kadir Peker'e müfettişler hakkında “50 bin dolar rüşvet verdim” şeklinde suç duyurusu dilekçesi yazdırıldı!

5 Ocak 2013 tarihli belgeye göre; Bakan Yazıcı “dilekçede yazılanların acilen gereğinin yapılması” el yazıyla Bakırköy Başsavcısından rica etti.

Soruşturma tersine döndü; soruşturma yapan gümrük müfettişleri soruşturmaya başlandı! 8,5 ay fiziki takibe uğradılar. (Ve fakat: BoraJet genel müdürü Kadir Peker görevinden alınınca, 10 Şubat 2015 tarihli Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi duruşmasında müfettişlere kumpas kurulduğunu açıkladı. Bu arada şunu ekleyeyim: BoraJet yönetim kurulu üyesi Zahide Üner ve Samir Bayraktar 29 Kasım 2013 tarihli ifadelerinde şirketin sorunlarını halletmek için Başmüfettiş İlker Kuşoğlu'na 50 bin dolar verdiklerini söyledi. İlker Kuşoğlu da bu kez kimi müfettişlere Yalçın Ayaslı tarafından 150 bin dolar havale edildiğini iddia etti. Vs. Vs.)

Dosya Yargıtay'ın önünde duruyor…

Demek “BoraJet'e çöküldü” öyle mi; pislik akıyordu dört yanından! Ki daha ortada “büyük pislik” Sezgin Baran Korkmaz yoktu…

FETHULLAH'IN DÜNÜRÜ

BoraJet'i 5607 sayılı kaçakçılık kanunu gibi ağır suçtan kurtaranlar şu isimlerdi:

-Bakırköy Savcısı Nevin Özkan, FETÖ mensubu olduğu için hapse atıldı.

-İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Müdürü Yakup Saygılı, FETÖ mensubu olduğu için hapse atıldı.

Evet, BoraJet, FETÖ koruması altındaydı. Şirketin sahipleri Faruk Bayındır ve Halil İbrahim Koca FETÖ'nün önde gelen isimleriydi.

Herkes Borajet'e Sezgin Baran Korkmaz'ın “çöküp çökmediğini” konuşuyor; peki, Yalçın Ayaslı'nın FETÖ elemanlarıyla nasıl ortaklık kurduğu niçin hiç konuşulmuyor?

Örneğin:

-Ayaslı, Fethullah Gülen'in dünürü FETÖ yargı imamı Osman Karakuş ile ilişkisini hiç açıklamıyor…

-Ayaslı, şirketteki sağ kolu Zahide Üner ile Osman Karakuş'un birlikte yurt dışına kaçarken yakalanmalarını hiç anlatmıyor…

“Nitelikli dolandırıcılıktan” yargılanan Ayaslı'nın örtülü faaliyetleri sürekli gözden kaçırılıyor!

Sözde gazeteciler, kamera karşısından kalkın bir zahmet araştırın şu pis işleri; lafla peynir gemisi yürümüyor…