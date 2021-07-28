Tunus’un fonlanması

Önce… Mısır'da “15 Temmuz darbesi” oldu; İhvan ezildi.

Şimdi… Tunus'ta “15 Temmuz darbesi” oldu; Nahda eziliyor.

Türkiye de bunu yaşadı:

FETÖ, 15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkıştı; AKP'yi yıkamadı.

Sol'a- ulusal hareketlere karşı İhvan ve benzer İslami hareketleri uzun yıllar kullanan Batı emperyalizmi sol'un-ulusal hareketlerin gerilemesi-çöküşüyle birlikte siyasal İslam'ı hedefine koydu.

Bu konu farklı başlıklar altında yazılabilir. Türkiye gündeminde olduğu için konuyu Amerika'nın Tunus'a dağıttığı paralar/fonlar üzerinden incelemeye çalışacağım.

Örneğin…

Rachida Ennaifer, “darbeci” Cumhurbaşkanı Kays Said'in başkanlık ofisindeki iletişim başkanı bir gazeteci… Tunus'ta yayın yapan günlük Fransızca La Presse gazetesinin yöneticisi idi. Gazete, İhvan'a karşı kontr-terör mücadelesinden dolayı ABD'den fonlandı. (Gazete, Tunuslu ve Fransız Yahudi doktor Henri Smadja tarafından 1934'de kuruldu. Kardeş gazetesi Arapça Assahafah.)

Tunus'ta halkın ayaklanmasıyla gerçekleşen “Yasemin Devrimi” (18 Aralık 2010-14 Ocak 2011) ardından ülkeyi yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden kaçmasıyla birlikte ABD bu ülkeye bol keseden para akıtmaya başladı. 2011 yılında toplam para desteği 7.20 milyon dolar iken 2016 yılında bu rakam 134.4 milyon dolara ulaştı…

CUMHURBAŞKANINA FON

ABD'nin Tunus kurumlarına yaptığı parasal yardımlar 517 sayfa tutuyor. Bilgiler gizli değil; www.foreignassistance.gov adresinden öğrenebilirsiniz.

Para yardımlarının gerekçesini şöyle açıklıyorlar:

-“2014 ve 2015 ABD-Tunus Stratejik Diyalogları'ndan sonra başlatılan kritik programlara dayanmaktadır. ABD yardımı şunları amaçlamaktadır:

-Demokratik süreçleri, iyi yönetişimi, şeffaflığı ve kapsayıcı katılımı kurumsallaştırmak…

-Tunus polisi, jandarması ve ordusunun Tunus halkının güvenliğini sağlama ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunma becerisini desteklemek…

-Artan rekabet gücü, kapsayıcı fırsatlar ve iyileştirilmiş ekonomik yönelim temelinde sürdürülebilir ekonomik büyüme…”

Fonların büyük çoğunluğunun güvenlik/terörle mücadele alanında verildiği görülüyor. Başka alanlara da veriyor. Örneğin:

ABD ilk parasal yardımı 48 bin 129 dolar ile hukukun üstünlüğünü savunan kurumlara dağıttı. Benzeri fonların 159 bin 130 dolar vs. listesi uzayıp gidiyor. Hemen her sayfada “hukuk yardımları” olması dikkat çekici. Çünkü:

Nahda'ya karşı darbe yapan Cumhurbaşkanı Kays Said, hukukçu eski öğretim üyesi. 1995'den 2019 yılına kadar Tunus Anayasa Hukuku Derneği başkanlığını yaptı. (Bu kurum Türkiye'de Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği/Anayasa-Der ile 2012 yılında ortak sempozyum düzenledi.) Tunus anayasasını yazan ekipteydi.

Tunus Anayasa Hukuku Derneği'nin toplamda kaç bin dolar aldığını hesaplamak için günlerce çalışmak gerekiyor.

Peki, bu fonlama bilgisi Kays Said'in “darbeciliği” konusunda bize yeterli bilgi sağlar mı?

LAİKLİK SOSU

Mısır'ın sivil toplum kuruluşlarını-medyasını fonlayan Amerikan parasının hedefini-amacını bilmek lazım…

Tunus'ta sivil toplum kuruluşlarını-medyasını fonlayan Amerikan parasının hedefini- amacını bilmek lazım…

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD İçişleri Bakanlığı, ABD Enerji Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Ulaştırma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığı, ABD Afrika Kalkınma Vakfı, ABD Federal Ticaret Komisyonu, ABD Barış Teşkilatı, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, ABD Milenyum Mücadelesi Şirketi, ABD İthalat-İhracat Bankası, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı veya Amerikan küresel Yahudi kuruluşu JDC gibi kurumlar Tunus'ta sadece “yardım etmek” için mi var?

Ya Türkiye? 15 Temmuz darbesini sadece FETÖ ile mi sınırlı tutacağız?

Bırakınız şu ağızlara sakız olmuş “demokrasi”-“özgürlük” teranelerini; emperyalizm dün “uygarlık götürüyoruz” yalanıyla sömürgecilik yaptı; bugün bu yalanlarıyla emrine uygun iktidar inşa etmek istiyor.

Erdoğan dün onlar için biçilmiş kaftan/elverişli idi; ama bugün öyle olmadığını biliyoruz.

Batı'nın gözünde Erdoğan artık, Mısırlı lider Muhammet Mursi…

Batı'nın gözünde Erdoğan artık, Tunuslu lider Raşit Gannuşi…

Batı'nın gözünde AKP, Mısır'da yok edilen İhvan/ Özgürlük ve Adalet Partisi benzeri…

Batı'nın gözünde AKP, Tunuslu Nahda/Yeniden Doğuş Partisi benzeri…

“Bizim Mahalle” yapılan her laik soslu darbeyi alkışlamak için can atıyor. Mesela:

Erdoğan'a destek veren Aydınlık gazetesinin “Tunus Cumhuriyetini Savunuyor” başlığı ne derece gerçeği yansıtıyor, şüpheliyim…