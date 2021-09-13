Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları

Trabzonspor ile Galatasaray, sezonun ilk dev maçında Trabzon'da karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın 2-0 öne geçtiği karşılaşma, Trabzonspor'un muhteşem bir geri dönüşe imza atmasıyla 2-2 berabere sona erdi.

Ancak karşılaşmada iki takımın ortaya koyduğu oyundan çok Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı duygusal patlama ön plana çıktı. Maçın henüz 37. dakikasında oyundan çıkan 22 yaşındaki futbolcu, tribünlerin kendisine tepki göstermesi üzerine yedek kulübesinde gözyaşlarına boğuldu.

Çime takılması tepkiye neden oldu

Trabzonspor'un geliştirdiği bir hızlı atakta Abdülkadir Ömür, çime takılarak yerde kalmış ve atağı sonlandırmamıştı. Belli ki bu, taraftarların aklında kalmış, bunun sonucunda da taraftarlar, 22 yaşındaki futbolcuyu ıslıklama hakkını kendilerinde görmelerini sağlamıştı. Peki saha sorumlularının, bu yaşanan olayda Abdülkadir Ömür kadar sorumluluğu yok mu?

Evet Abdülkadir Ömür maça iyi başlamamıştı. Ancak Trabzonspor'da ilk yarım saati iyi geçiren bir tek isim sayılabilir miydi? İlk gol Edgar Ie'nin hatalı pası sonrası gelmişti. İkinci golde savunma uyumuş, üst üste hatalar topun ağlarla buluşmasına neden olmuştu.

Abdülkadir Ömür 37 dakikada ne yaptı?

Abdülkadir Ömür, çime takılıp düşmesi dışında, bu 37 dakikada ıslıklanacak ne yapmıştı? Tribünlerin tepkisi gerçekten verilere dayalı bir tepki miydi?

Abdülkadir Ömür, oyundan çıkana kadar 16 kez topla buluşmuş, verdiği 13 pasta yüzde yüz isabet sağlamış. 2 kez kötü kontrol yapmış. Şut ve orta girişiminde bulunmamış, adam da eksiltememişti. Zaten çimlere takıldığında tribünlerden gelen uğultalar ile omuzlarındaki yükün atttığı, iki önemli sakatlık geçirmiş bir oyuncu olarak da oyundan düşmüş olma ihtimali taraftarlar tarafından hiç hesaba katılmamıştı. Bunun yerine en kolayı seçilmiş, tepki gösterilmesi tercih edilmişti.

Sadece Abdülkadir Ömür etkilenmiyor

Peki kim Abdülkadir Ömür… 1999 yılında Trabzon'da doğmuş, Trabzonspor'un altyapısında yetişmiş, piyasa değeri 15 milyon Euro'ya kadar çıkmış, şu anda da Uğurcan Çakır'dan sonra Trabzonspor'un en değerli futbolcusu konumunda bir isim…

Tribünlerden gelen ıslık, Abdülkadir Ömür'ün hata yapma lüksünü elinden almış oldu. Yani hata yaparak kendisini geliştirme fırsatına ket vuruldu. Bunun Uğurcan Çakır'ı, Hüseyin Türkmen'i, Abdülkadir Parmak'ı, Serkan Asan'ı da aynı şekilde etkileyeceği düşünülmedi. Trabzonspor taraftarları, kendi altyapısında yetişen futbolcuların da artık hata yapmaktan korkmasına neden olduğu hesaba katılmadı.

Genç futbolcular hata yaparak, teknik direktörünün bu hataları kendilerine anlatmaları ile gelişir. Dünyanın birçok ülkesinde bunun örneklerini sayabiliriz. Hiçbir ülkede, özellikle kendi altyapısında yetişmiş genç futbolcular, ne kadar büyük hata yaparlarsa yapsınlar, ıslıklanarak oyunu terk etmezler. Hata yaparak gelişir, öğrenmeye açıklarsa da dünya çapında futbolcular olurlar.

Sakatlıklardan yeni çıktı

Üstelik Abdülkadir Ömür, ciddi sakatlıklar geçirmiş, 19 Ağustos 2019'da menisküs yırtığı nedeniyle 167 gün formasından uzak kalmış, bir buçuk yıl sonra 19 Ocak 2021'de bilek çatlağı nedeniyle 66 gün forma giyememiş. Milli Takım'da da sakatlanmış ve yeni yeni formasına kavuşan bir futbolcu…

Ülkemizde futbolcu yetiştirmekte sıkıntı yaşadığımız aşikarken, Türkiye'nin piyasa değeri olarak 14. sırada bulunan 22 yaşında, ağır sakatlıklardan çıkmaya çalışan bir futbolcuya biraz daha toleranslı olmamız gerekmez mi? Islıklamak yerine, alkışlayarak moral vermek, futbolcunun bir sonraki maça daha güçlü çıkmasını sağlamaz mı?

Abdülkadir Ömür’ün gözyaşları, sadece kendisini etkileyen bir olayın sonucu akmadı. Kendi katma değerimize karşı bu kadar acımasız olursak, futbol dünyasına yeni isimler sunmamızın önünü tıkamış oluyoruz.