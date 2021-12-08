Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

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‘Biz’ kim? ‘Siz’ kim?

Kadına şiddet, ayrımcılık, ötekileştirme, değersizleştirme Türkiye’nin kanayan yarası… Artık kangren haline dönüşen bu yara, hızla vücudun her yerini kaplamak üzere…

Bu yaraya dikkat çekmek için oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki karşılaşmanın ardından kullanılan bir cümle, sorunun zihinler değişmedikçe çözülemeyeceğini bir kez daha tokat gibi yüzümüze vurdu.

Fenerbahçe’nin 7-0 kazandığı maçtan sonra soyunma odasına giden ve futbolculara bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik’in, baştan sona sıkıntılı olan cümlesinde kullandığı bir kelime ortalığı karıştırdı.

Galatasaray’dan gelen tepki nedeniyle, Erol Bilecik’in rakip takımı küçük düşürecek bir kelime kullanması her şeyin önüne geçti. Çünkü sonucun hiç ama hiç önemli olmadığı, şiddet karşıtı bir mesaj kaygısı olan maçtan sonra kullanılmıştı bu cümle…

Hem de bir ‘Dostluk’ maçından sonra…

Üstelik de başkanların, geliştirmeye çalıştıkları iki takım arasındaki gerilimi azaltma çabaları olduğu bir dönemde…

Bu sözün ardından ne tarihi gün vurgusu, ne maç öncesi verilen dostluk mesajları, ne kadına şiddete hayır sloganı kaldı. Tek bir kelime ile hepsi çöpe gitti.

Bunların yerine sığ, sonucu olmayan, hiçbir amaca hizmet etmeyen, gerilimden başka bir işe yaradığı görülmemiş bir tartışmaya çekti maçı bu kelime…

Gelen tepkiler üzerine yapılan özürde mesajında ise kullanılan kelime ‘Dil sürçmesi’ ile açıklandı.

‘BİZ’ KİM? ‘SİZ’ KİM?

Ancak Erol Bilecik’in cümlesinde bir başka vahim dil daha vardı. Kadın takımını erkek takımından ayrıştıran bir dil…

Üstelik Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi tarafından, cinsiyet eşitliğinin yaygın hale getirilmesi için başlatılan HeForShe dayanışma hareketine katılan Fenerbahçe Kulübü’nün Başkan Vekili tarafından kullanılan bir dil…

“Biz 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız.”

‘Biz’ kim? ‘Siz’ kim?

Erol Bilecik, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 6-0 yendiği maçta futbolcu muydu? Hayır

O maçta teknik heyette miydi? Hayır

Kendisinin de oyuncu olduğu başka bir spor dalından mı bahsediyor? Hayır

İki takım da Fenerbahçe Kulübü’nün takımları değil mi?

Peki neden biri ‘Biz’ oluyor da diğeri ‘Siz’ oluyor?

Yeni kurulan kadın futbol takımı, kendi kulübünün yöneticisi tarafından daha ilk maçtan ayrımcılığa maruz kalıyor.

“Daha önce 6 Kasım’da 6 tane atmıştık, şimdi 7 Aralık’ta 7 tane attınız” değil midir cümlenin kurulması gereken yapısı?

Ya da sırf taraftara şirin gözükmek için, bambaşka bir amaca hizmet eden maçtan sonra böyle bir konuşma yapmak gerekli midir?

Bu ayrımcı dil de muhtemelen sürçmedir. Ancak henüz bununla ilgili bir özür mesajı atılmadı. Sanırım bir kez daha kadına yapılan ayrımcılık, rakibi küçük düşürmek kadar dikkat çekmedi.

Yazık, çok yazık…