Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

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Herkes hakemleri eleştiriyor ama…

Süper Lig’de son dönemde hemen hemen her maç sonrası bir teknik direktör, bir futbolcu, bir yönetici hakemden şikayet ediyor. Hakemlerin yetersizliğinden, yanlış kararlarından dem vurulurken, bazen de ‘Üstümüze oyunlar oynanıyor’ ya da ‘O hakemi istemiyoruz’ denilecek kadar ileri gidiliyor.

Türkiye’de futbolu yöneten kadroda yer alan teknik direktör ve yöneticiler ile futbolun aktörleri futbolcular, hakemlere ne kadar yardım ediyor. Futbolcular hakemi kandırmak için ellerinden geleni yaparken, teknik direktörler ve yöneticiler bu duruma seyirci kalıyor.

Dün oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de gördük ki, futbolcular pek de iyi niyetli değil… Sadece kazanmak üzerine kurulmuş bir spor sistemi olan Türkiye’de, futbolcular oyundan keyif almak yerine haksız faul almak ya da rakibine kart gösterebilmek için türlü türlü hilelere başvuruyorlar.

Yüzüne gelmeyen bir darbeyi yüzüne gelmiş gibi göstermek, ceza sahası içinde en ufak temasta kendisini yere bırakmak, darbe almadığı halde taklalar atarak yerlerde kıvranmak, hemen her pozisyonda itiraz etmek…

HERKESE İŞ DÜŞÜYOR

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de bunları yaşadık. Oyunu geren ve maçın sık sık durmasına neden olan bu hareketler nedeniyle topu oyalamadan hücuma çıkmaya çalışan iki takımın mücadelesi, olması gerektiğinden daha az heyecana sahne oldu.

Evet hakemler de tıpkı futbolcular gibi hata yapabiliyor. Bu hataların bazıları sonuca etki edecek seviyede olabiliyor. Ancak futbolcuların da oyunun içinde kalarak hakeme yardımcı olmaları gerekmiyor mu?

Teknik direktörlerin, yöneticilerin futbolcularını bu konuda uyarmaları, ligin seyir sevkini arttırmaz mı?

Her maç sonrası ‘Üzerimize oyun oynanıyor, bu hakemi istemiyoruz’ demek yerine, futbolcularından oyunun içinde kalmaları istense hakemlerin de işi kolaylaşmaz mı?

Ya bir hakem maçtan sonra “Bu futbolcuyu beni sürekli kandırmaya çalışıyor. Üzerime oynuyor. Artık onu benim yönettiğim maçlarda görmek istemiyorum” derse haklı olmaz mı?

Eğer Türkiye’de futbolun gelişmesi isteniyorsa, teknik direktörler, futbolcular ve yöneticilere hakemlerden daha büyük iş düşüyor.