Tarık Eryiğit İletişim Bilgileri

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Muhammed ve Arda

Takımlarımız Avrupa serüvenine devam ediyor. Ülke puanı açısından oldukça önemli olan maçları geride bıraktık. Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray berabere kaldı. Trabzonspor ve Sivasspor ise ne yazık ki mağlup oldu. Ancak geceye, temsilcilerimizin aldıkları sonuçlardan çok, Kerem Aktürkoğlu ve Muhammed Gümüşkaya’nın attıkları goller ve 16 yaşındaki Arda Güler’in Helsinki karşısında oyuna dahil olması konuşuldu.

Kerem Aktürkoğlu 22, Muahmmed Gümüşkaya ise 20 yaşında… Yani aslında yavaş yavaş kendilerini kanıtlama yaşlarına geldiler. Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezondan bu yana takımda forma şansı bularak aslında kendisini göstermeye başlamıştı. Muahmmed Gümüşkaya da Mesut Özil gibi bir dünya yıldızının yerine oyuna dahil olup, Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü atarak, ‘Forma savaşında ben de varım’ mesajını verdi. Üstelik de jeneriklik bir gole imza atarak.

Arda Güler ise 16 yaşında olmasına rağmen, kısa süre de olsa, bir Avrupa kupası tecrübesi kazanmış oldu. Yedek kulübesinde kalan tek isim olarak, Filip Novak’ın sakatlanmasının ardından belki de mecburiyetten oyuna alındı ama, sergilediği performansla umut verdi. Takımdan daha sonra gönderilen Caner Erkin, Ozan Tufan gibi isimlerin bile şans bulduğu hazırlık maçlarında Arda Güler’in kadroda dahi yer almaması, Helsinki maçında sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle mecburiyetten kadroya alındığının bir göstergesi…

Fenerbahçe uzun yıllar sonra altyapısında yetiştirdiği iki futbolcusuyla dikkat çekti. Ancak Fenerbahçe’nin altyapısında yetiştirdiği futbolculara verdiği şans konusunda karnesi zayıf… Merih Demiral ve Ömer Faruk Beyaz örnekleri aklımıza gelen ilk isimler… Umarım Muhammed ve Arda’da daha iyi bir yönetim gösterir Fenerbahçe…

Ekonomik krizdeki takımlarımızın altyapıdan yetiştirdiği futbolculardan alacağı bonservis bedelleri bu kadar önemliyken, iki futbolcunun daha para kazandırmadan gitmesi, yazık olur.