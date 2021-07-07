Bak sen “Burayı kaybedersek İslam’ı kaybederiz” diyene!..

“Burayı kaybedersek, Küdüs'ü kaybederiz! Hiçbir yeri kaybetmeyiz, İslam'ı kaybederiz, Mekke'yi kaybederiz!..

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Kim söylüyor bunları?

AKP'nin 14 yıldır iktidarda olduğu İstanbul-Esenyurt'un atamayla gelen yeni Belediye Başkanı Ali Murat Altepe…

Peki niçin söylüyor akıllara durgunluk veren bu skandal sözleri?

Milyonlarca metrekarelik imar usulsüzlüklerinin bulunduğu, binlerce insanın yağmacı-dolandırıcı müteahhitlere paralarını ve umutlarını kaptırdığı, bırakın “Esenyurt” olmayı, yaşayanların heyüla gibi yükselen beton yığınları nedeniyle nefes almakta bile zorlandığı ilçede seçimi kaybedeceklerini anladığı için!..



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“Biz bu kentin kıymetini bilemedik, yağmacılara parsel parsel peşkeş çektik! İmar usulsüzlüklerine göz yumarak Esenyurt'u Betonyurt'a çevirdik! Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın talebiyle eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu istifa ettirdik. Bununla da yetinmeyip 3 milyon metrekareyi bulduğu öne sürülen kaçak inşaatları yapan ve yaptıranlar hakkında yargıya suç duyurusunda bulunduk” demek yerine, “Burayı kaybedersek, Kudus'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz” diyor.

Koltuğu kaptırmamak için en kutsal değerlerimizle oynuyor, aklımızla alay ediyor.

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Hiç kuşkunuz olmasın ki gidecekler!

Evet, geldikleri gibi gidecekler…

Siz bakmayın Ali Murat Altepe'nin “Kudüs'ü, İslam'ı ve Mekke'yi kaybederiz” demesine.

O, aslında neyi kaybedeceğini çok iyi biliyor!..

Yani yıllardır sürekli yaptıkları şeyi.

Kentlerimizi beton yığınlarıyla doldurup yaşanmaz hale getirmeyi!..

Ve bu ihanetten rant elde etmeyi!..”

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Değerli okurlarım,

Yukarıdaki satırları, 4 Nisan 2018 tarihli köşemden alıntıladım.

Aradan üç yılı aşkın bir süre geçti.

Ali Murat Alatepe -o yazımda da öngördüğüm gibi- 31 Mart 2019'da yapılan son yerel yönetim seçimlerini CHP'li Kemal Deniz Bozkurt'a kaptırınca, çok şükür ne Mekke kaybedildi, ne de İslam!…

Sadece yerel yöneticiliği, yükselmesine göz yumulan beton yığınlarından gelen inanılmaz rantları cebe indirmek olarak anlayan ve bu uğurda toplumun kutsal değerlerini bile sömürmekten çekinmeyen zihniyet kaybetti…

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Sedat Peker, son günlerde Esenyurt'u 2004'ten itibaren yöneten Necmi Kadıoğlu ve daha sonra görevi devretmek zorunda kaldığı Ali Murat Alatape hakkında tüyler ürperten iddialar dile getiriyor.

Kiralık mütevazi evlerden, ultra lüks villalara atlamalar, seks kaseti kumpasları, üniversiteli kızları eskort olarak kullanmalar, mallara çökmeler, cinayetler, tehditler, gazetecilere sıkılan kurşunlar, paravan kuruluşlar üzerinden sağlanan milyonlarca liralık rantlar…

Muhataplarının reddettiği bu suçlamalar, ürkütücü olduğu kadar, birilerinin “Esenyurt'u kaybedersek Mekke'yi kaybederiz, İslam'ı kaybederiz!..” diyerek yırtınmalarının asıl nedenini gözler önüne seren ve savcıların derhal üzerine gitmesi gereken çok vahim iddialar…

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Evet kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler!..

Geldikleri gibi gidecekler!..