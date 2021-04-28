İstanbul'da günlerdir müthiş bir kavga sürüyor: Ekmek kavgası!..

Kavganın nedeni, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ucuz ve kaliteli ekmek satışı yapılan Halk Ekmek büfelerini, CHP'li ilçelerden sonra, AKP'li başkanların görev yaptığı Üsküdar ve Ümraniye gibi ilçelere de yerleştirerek, kentin dört bir yanına bu hizmeti götürmek istemesi.

İBB ve halk istiyor ama halkın oylarıyla seçilen AKP'li belediyeler bu karara direniyor!

Direnişin nedeni çok açık; günlük 800 bin olan Halk Ekmek üretimini 1 milyon 200 bine, büfe sayısını da 533'e çıkaran Başkan Ekrem İmamoğlu'nun başarı hanesine artı puan yazdırmamak.

Gözleri öylesine kararmış ki, sırtlarını halka dönmekten bile çekinmiyorlar!..

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Üsküdar'daki direniş sırasında oyunu daha önce AKP için kullandığını söyleyen bir kadın, Halk Ekmek büfesinin açılmasına destek verirken haykırıyor:

“Yeter artık! Canımızdan bezdirdiniz. Bırakın açsınlar, ucuz ekmek alalım. Biz kuyrukta beklemek yerine gidip fırından sıcak ekmek almasını bilmez miyiz? Ama yok, alamıyoruz. Yettiniz, çekilin gidin!..”

Bir başkası Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'a sesleniyor:

“Biz sana oy verdik başkan. Niye engelliyorsun? Yanlış yapıyorsun, böyle şey olmaz. Seni getirdiğimiz gibi, göndermesini de biliriz!..”

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Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, kavganın nedenini açıklarken; “İBB 30 Mart günü Ümraniye Belediyesi'ne yazdı, cevap verilmedi. Bunun üzerine ikinci kez yazdı, yine cevap gelmedi! 10 gün bekledik, ses çıkmayınca İBB Meclisi'nin oybirliğiyle aldığı karara istinaden büfemizi buraya koymaya karar verdik” diyor.

Meydanda biriken yurttaşlardan Nama'ya alkışlarla destek geliyor.

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Adeta “atom karınca” gibi çalışan, nereden bir yurttaş feryadı geliyorsa oraya koşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da İstanbul'daki ekmek kavgasına şu çarpıcı yorumu getiriyor:

“Tok açın halinden anlamaz diye tam da buna denir.

Halkın oylarıyla seçilip sefahat süren AKP'liler, halkın ucuz ekmek yemesine engel oluyorlar. Ramazan günü kuldan utanmıyorsunuz, Allah'tan da mı korkmuyorsunuz?

Bırakın Halk Ekmek'le uğraşmayı da halkın yoksulluğuna çare bulun!..”

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Yandaş televizyonların ekmek kavgasının yaşandığı meydanlara gönderdiği muhabirler, tüm çabalarına karşın Halk Ekmek ve Ekrem İmamoğlu aleyhine konuşan kimseyi bulamadıkları gibi, kime mikrofon uzatsalar ucuz ekmek satışını destekleyen ifadeleri kaydetmek zorunda kalıyorlar!..

Üsküdar Belediyesi son çare olarak, büfenin konulacağı yere zabıta araçlarıyla barikat oluşturmaya çalışıyor ancak bu gayret de halkın tepkisiyle püskürtülüyor.

Sonuçta kavgayı halk kazanıyor ve büfelerden biri Ümraniye Metro çıkışına, diğeri de Üsküdar Meydanı'na yerleştiriliyor.

Kent genelindeki yeni büfelerin tümü şehit, gazi, engelli, sosyal yardım alan dul ve yetim aileleri tarafından işletiliyor. Büfelerde kepekli ekmek 1 liradan satılıyor.

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Ekmek kavgası hiçbir kavgaya benzemez!

Bilgenin dediği gibi;

“Hayatta hiç aç kaldınız mı? Mideniz burkulduğu zaman nefsinizi köreltecek bir dilim ekmeği bulamamanın acısını çektiniz mi hiç?..”

Sözüm bir dilim ucuz ekmeği, kendilerini o koltuklara oturtanlara yedirmemek için direnenlere!..