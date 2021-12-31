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Kazananlar umutlarını asla kaybetmeyenlerdir!..

Yeni yıl dileklerimi yazmak için bilgisayarın başına geçmiştim ki televizyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıp, Meclis çoğunluğuyla AKP'li birini başkan yapmak için hazırlandığı öne sürülen iddianamenin kabul edildiğini duyurmaya başladılar.

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Bu gelişmeyi yorumlayan bağımsız hukukçular, İmamoğlu'nu çalıştırmamak, iş yapamaz hale getirip itibarsızlaştırmak amacıyla başvurulan Ankara kaynaklı engelleme çabalarının istenilen sonucu getirmemesi üzerine, son çare olarak devreye yargının girdiği görüşünü dile getirdiler.

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Bakalım bu hesap umulan sonucu verecek mi?

Ya da toplum, mağdur edildiğine inanarak, seçimlerde oyuyla başkan yaptığı İmamoğlu”na daha güçlü biçimde sahip çıkacak mı?..

Kanımca antidemokratik zorlamaların hiçbiri tutmayacak ve kazananı her zamanki gibi, seçmenin tercihi belirleyecek. …

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Ancak şimdiden görülüyor ki; kutuplaştırma, baskı uygulama ve muhalifleri cezalandırma anlayışı, yeni yılda geçmişi aratacak düzeyde artacak, belki de daha ürkütücü planlar devreye sokulacak!..

Bunları belirtmek için kahin olmaya gerek yok!

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Tüm kötü sinyallere rağmen, yeni yılda yapılacak bir erken seçimle çağdaş demokrasinin bu güzel topraklara yeniden döneceğine, güçler ayrılığıyla yargı bağımsızlığının sağlanacağına, hukukun üstünlüğü anlayışının hayata geçirileceğine ve ekonomi başta olmak üzere diğer bütün sorunların üstesinden, demokrasiyle geleceğimize dönük umutlarımı koruyorum.

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Çünkü demokrasi mücadelelerinde kazananların umutlarını asla kaybetmeyenler olduğunu biliyorum.

Bu duygularla yeni yılınızı kutluyor, sağlık, mutluluk ve umut dolu günler diliyorum.