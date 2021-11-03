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Satılık madalya!..

Bilmem haberiniz var mı?

Son dönemde madalya satışları büyük artış göstermiş durumda.

Ekonomik sıkıntılar içinde kıvranan insanlar, o güne kadar gururla sakladıkları ata yadigarı madalyaları satmak zorunda kalıyorlar.

Hatta bazıları, ürkek adımlar ve gözyaşları arasında girdikleri antikacı dükkanlarında titreyen ellerle uzattıkları madalyayı rehin bırakırken “Bu sizde kalsın, bakarsınız bir imkan doğar ve satılmazsa gelip alırım” diyorlar.

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Bazen üç-beş bin lirayı borç harç denkleştirip madalyasını geri almaya gelenler de çıkıyor. Ama ne yazık ki madalya çoktan satılmış oluyor!..

Yeni yetişen aile bireylerine öyküsünü övünçle anlattıkları, her milli bayramda muhafazasından çıkarıp göğüslerine onurla taktıkları dede hatırası kahramanlık nişanesini, yok pahasına elden çıkarıyorlar.

Onları satın alanları da tarifsiz kederler içinde bırakıyorlar.

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Bilindiği gibi İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı'nda, kıtası başında kahramanlık ve fedakarlık gösteren devlet büyükleri, amirler, subaylar, Kuvayı Milliye mensupları ve cephe gerisinde büyük mücadele sergileyenlere verilen bir madalyla…

Cephede savaşanların madalyaları kırmızı, TBMM üyelerinin yeşil, cepheye katılan vekillerin yeşil-kırmızı, diğerlerinin madalyaları ise beyaz renkli şerit taşıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yeşil-kırmızı şeritli İstiklal Madalyası bulunuyor.

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Kuvayı Milliye'nin açık hava müzesi İzmir'de, Antikacılar Derneği Başkanlığı yapan Cem Üsküp, 9 Eylül Gazetesinden Murat Ervin'e konuşurken “Ekonomik zorluklar içindeki yurttaşların İstiklal Madalyası; Çanakkale Savaşı Madalyası ve beratlarını satmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun kendilerini de çok üzdüğünü” söylüyor.

Satışların pandemi sürecinde arttığını belirten Üsküp “Sonuçta üzülseniz de bunun bir piyasası var. İnternette istenilen ve 50 bine kadar çıkan rakamlar, gerçeği yansıtmıyor. Manevi değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen bu madalyalar, kullanım durumuna ve yıpranmışlığına göre yaklaşık 4-5 bin liradan gidiyor. Pandemi nedeniyle işletmesini kapatan veya işinden ayrılanlar, son çare olarak madalya ve beratları satışa çıkarıyorlar” diyor.

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Ne diyelim?

İnsanlarımızı en büyük manevi mirasları olan ve kuşaktan kuşağa aktarılan madalyalarını satmak zorunda bırakanlar utansın!..