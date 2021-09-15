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Terörist meyve sebzeler!..

22 Ekim 1983…

O gece TRT Televizyonunda tarihi bir açık açık oturum yapılıyor.

Hüsamettin Çelebi' nin yönettiği programın konukları; Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Turgut Özal, Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı (MDP) Turgut Sunalp ve Halkçı Parti (HP) Genel Başkanı Necdet Calp…

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Yayının akışı içerisinde söz, 15 gün sonra yapılacak seçimi kazanmaları halinde liderlerin ekonomiyi nasıl yöneteceklerine geliyor.

Açık oturumun başından itibaren bir siyasi parti liderinden çok sıkıyönetim komutanı gibi konuşan emekli Orgeneral Turgut Sunalp, “Partisinde çok değerli isimler bulunduğunu, 4-5 hükümet çıkarabilecek kadar zengin bir kadroya sahip olduklarını” söylüyor.

Moderatör Çelebi'nin “Enflâsyonla nasıl mücadele edeceksiniz, hayat pahalılığının önüne nasıl geçeceksiniz?” sorusu üzerine de -hatırımda kaldığıyla- şöyle bir cevap veriyor:

“Bundan kolay ne var! Sabahleyin açarım Hal Müdürü'ne telefonu, o günkü fiyatları bildiririm. Onun üzerinde bir fiyata da kimse satış yapamaz!..”

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Bunun üzerine Turgut Özal gülmeye başlıyor.

Neden güldüğü sorulduğunda da “Bunun pahallılıkla mücadele anlamına gelmeyip narh uygulaması olacağını, serbest piyasa ekonomilerinde fiyatları arz-talep dengesinin belirleyeceğini” söylüyor. Pahalılığı önlemenin yolunun da planlı kalkınmayla üreticiyi teşvik etmekten geçtiğini belirtiyor.

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6 Kasım 1983 günü yapılan seçimleri, yüzde 45 gibi ezici oy farkıyla Turgut Özal'ın ANAP'ı kazanıyor.

12 Eylül darbesinin lideri Kenan Evren'in TRT'de konuşarak “Oyunuzu verin” dediği Turgut Sunalp'in partisi MDP ise, Halkçı Parti'nin ardından ancak üçüncü olabiliyor!..

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Önceki gün Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 9 büyükşehir belediyesine bağlı meyve ve sebze hallerinde eş zamanlı baskınlarla fiyat denetimi yaptıklarını okurken, o tarihi açık oturumu ve Turgut Sunalp'in konuşmasını hatırladım.

Zira AKP iktidarı 20 yıl boyunca, planlı ekonomi anlayışıyla üreticiyi teşvik etmek yerine, ithalatla dize getirmeyi yeğledi. Kendi üreticisini, çiftçi ve köylüsünü desteklemesi gerekirken, ithalat yaptığı ülkelerin üreticilerini korudu!

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Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Murat Kapkıran önceki gün düzenlediği basın toplantısında; bu yıl 300 bin çiftçinin üretimden çekileceğini duyurdu. Kapkıran'a göre; AKP'nin çiftçiden yana bir tarım politikasının olmaması, tarımsal desteklerin yetersiz kalması, ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlerle ürettiği ürünün zararına satmak zorunda kalması, üretimden kopuşu hızlandırdı.

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Çiftçiden, üreticiden yana bir tarım politikanız yoksa, tarımsal destekleriniz yeterli olmaktan çok uzaksa, ithal girdiler yüzünden üretim maliyeti dayanılmaz boyutlara varmışsa, elinizde tek çare kalır:

Turgut Sunalp'in yöntemine başvurup hallerde sıkıyönetim uygulayarak üretim azalması nedeniyle fiyatı artan sebze ve meyveleri terörist ilan etmek!..