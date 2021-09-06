Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

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Hadi bir cesaret

MENTAL olarak düşüşe geçen A Milliler, yarın özgüven ve cesaret kalkanını giyinmezse işimiz zor. Önce kafaların yerden kalkması lazım. Tekrar ‘Bizim Çocuklar' modeline geçilmeli. Karşımızda müthiş seyirci gücünü arkasına alan, Virgil van Dijk'a kavuşarak savunma gücünü katlayan, formda ve rövanş peşinde bir Hollanda olacak. Kurt da bir hocaları var. Louis Van Gaal böyle maçları çok sever. Ama yenilmeyecek bir takım da değil sonuçta.

ŞENOL Güneş'in tutucu kimliğini bir kenara bırakması şart. Bu maçta atmamız lazım zira defans yaparak Hollanda'dan istediğimizi alamayız. Orta sahaları ve hücum silahları formda. Bizim savunma hattımız ise düşüşte. A kalite bir kalecileri olmadığı için ilk maçtaki gibi şut en büyük silahımız olmalı. Hakan, Cengiz ve Burak bu anlamda artımız. Halil Dervişoğlu kozunu da düşünmeli Şenol Hoca. Halil rakip defansın dengesini bozacak verkaçlar ve hücum hareketliliği konusunda muazzam bir yeteneğe sahip. Hakan ve Burak'la fark yaratır.

Hadi bi' cesaret hocam!