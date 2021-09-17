Yasin Yıldırım İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terim Sarri’yi mat etti

MAURIZIO Sarri demek ön alan baskısı demek. Lazio da beklediğimiz gibi maça öyle başladı. Galatasaray'ın yarı sahasından kolay çıkmasını istemeyen İtalyanlar, 6 futbolcuyla hem ön alan hem de yarı sahada baskıdan ödün vermedi. Ama karşılarında buna hazırlıklı bir Fatih Terim ve Galatasaray vardı.

SARI-kırmızılı defans hattı ısrarla pasla çıkmak için uğraştı. Bunda da ciddi şekilde başarılı oldu. Bu yüzden de ilk yarıda Muslera 41, Marcao da 70 kez topla buluşurken Halil Dervişoğlu sadece 10 kez topa dokunabildi. Bu ısrarlı ve dengeli pas oyunu rakibin direncini de doğal olarak kırdı. Marcao'nun dönüşüyle birlikte defans hattı da kendisine gelmiş. Nelsson-Marcao tamamdır. Bu sezon neredeyse her maç gol yiyen Galatasaray'ın Lazio maçındaki savunma performansı üç puandan daha değerli.

GALATASARAY, Lazio savunmasının dengesini bozmak için ısrarla topu çevirdi, soldan sağa uzun paslarla yapılan geçişler işe yaradı. Sarı-kırmızılılar final paslarında daha dikkatli olsa kilidi daha da erken açabilirdi. Morutan'ın direği sallayan füzesi ilk yarının en görkemli anıydı. Halil'in ilerideki varlığı Galatasaray'ın pas oyununu başka bir yere taşıyor. Topu tutuşu, alan açışı, arkadaşlarıyla uyumu müthiş. Bu çocuğun kumaşı gerçekten başka. Kerem şu enerjisini oyuna sadık kalarak oynayabilse bambaşka bir seviyeye gelecek ama olmuyor. Berkan temposu ve koşu mesafesiyle Galatasaray orta sahasının tüm açıklarını kapatıyor.

SABIR Galatasaray için bu senenin anahtar kelimesi. Bu sene bu genç takıma sabır şart. İşte bazen de sabırla oynarken şans da sizin yanınızda oluyor. Lazio kalecisinin jeneriklere geçecek hatası Galatasaray adına hak edilmiş bir galibiyetin anahtarı oldu. Çok da

güzel oldu. Galatasaray Avrupa'yı bize tekrar hatırlattı.