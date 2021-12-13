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İnsanlık her şeyin üstündedir

-Onur, en yüce kişisel değerdir.-

Toplumsal yaşamın aydınlığı, birlikteliklerin ve dayanışmanın sağladığı güçtedir. Yurttaşların birbirine saygısı, sevgisi, güveni, inancı ve yaşama istenci yeterli yaşam iklimidir. Birlikte yaşayanların nasıl ıraları (karakterleri) ayrı ise, ırkları (soyları) da ayrı olabilir. Onları birarada tutan yaşam istençleri, anlayış ve tutum birlikteliğiyle ortam ortaklığıdır. Kurtuluş Savaşı'mız sonrası ülkemizden ayrılan yabancı kökenli yurttaşlarımız olduğu gibi ülkemizde kalıp bizimle tüm değerleri paylaşan, olumlu ya da olumsuz durumlarda birlikteliği sürdürenler de olmuştur. Soy, din, mezhep ayrılıklarını değil insanlığı önemseyip önceleyen bireyler iyi örnekler olarak anılırlar, unutulmazlar.

Bir anımı anlatarak insanlığın her şeyin üstünde olduğunun bir örneğini okurlarımızla paylaşmak istiyorum. 1947 yılında ilimiz Tokat'ta lise açılınca Samsun Lisesi'nden ayrılıp Tokat'a geldiğimde birisi İstanbul yargıcı, birisi Anıt Kabir Komutanlığı'nda albay olan iki arkadaşımla ermeni Haçik ustanın (at arabası yapıyordu)evinde kiracı olduk. Eşi İmasti hanım bize evlâdı gibi bakıyordu. Yıllar sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı olunca ziyarete gittiğim Tokat'ta ziyaret için evine uğradığımda beni, izleyen gazetecilerle birlikte 1. kattaki konuk yerine aldı. Çıktığımda merdivenin üstündeki düz yerde Atatürk ve İnönü'nün büyük iki camlı tablosunu görerek örnek olarak gazetecilere gösterdim. İkisi de naylon örtü içindeydi. “Neden olduğunu” sorduğumda “Sinekler kirletmesin diye” yanıtı alınca gazetecilere dönüp insanlığın ve değerbilirliğin bu ilginç örneğini överek gösterdim.

Aradan yıllar geçti. Kendilerinden bir daha haber alamadım. Bir ara oğulları beni ABD'nden telefonla arayıp hatırımı sordu. Profesör olarak çalışıyormuş. Değerbilirlik göstermesi mutlu etti. İçimizdeki Atatürk ve İnönü karşıtlarını görüp duydukça bu Tokat ziyareti hep sıcaklığıyla içimi ürpertir. Şu ya da bu ırktan, inançtan, bölgeden, aileden, kesimden olması önemli değil. İnsan olmak önemli. Birarada yaşamanın güvenlik ve esenliği duygu ve düşünce birlikteliği ile insanlık ve insan anlayışına dayanmaktadır.

DÜZELTME

2 Aralık 2021 günlü “Yıldızlarımız” yazısının 21. satırındaki “ Yükünlüğü” sözü “YÜKLENDİĞİ” 28. satırdaki “Yarısı” sözü de “YAPISI” olacaktı. Düzeltir özür dileriz.