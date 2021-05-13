Sözde siyaset mutsuzluk-umutsuzluk

-Anlayanlarla konuşmak hoş, anlamayanlarla konuşmak boştur.-

Günümüz siyaset adamlarının (çok azının) çabalarına karşın ortamın karanlığının giderilememesi, güçlüklerin ve sorunların çözümlenip aşılamaması düşüncelerimizi ağırlaştıran olumsuzluklardır. Düzeni daha iyi duruma getirmek, yarınlara daha iyi açılmak ve geleceğimizi daha iyi aydınlatmak için gereken çalışma ve çabalar yerine ilkellik yansıtan gereksiz çıkışlar, konuşmalar, davranışlar izlemekteyiz. ATATÜRK armağanı ve emaneti cumhuriyetimizin ufkunu karartan gerici ve tutucu eylemlerin dayanağını oluşturan siyasal tutkular, inanç sömürüleri ve yağma-talan ustaları ulusumuzun yakasındaki sakıncalılardır.

Osmanlı enkazını temizleyerek, yoktan var edercesine yepyeni devlet kurup yoksunluklardan 15 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni görkemli yerine çıkaran ATATÜRK ve arkadaşlarını utanıp ve sıkılmadan eleştirmekten de öte yadsıyan günümüz inkârcıların kimler olduklarına bakmak yeter, nasıl oldukları saptanır. Ne ilke, ne ülkü, ne değer, ne ölçü, ne insaf, ne anlayış, ne yurttaşlık, ne de insanlık var. Kendi yanlışlarının ve yanılgılarının batağında, kendi kötü amaçlarının tutsağı olarak kararanlardan, karanlıklardan bir şey beklenemez. Bozukluk, düzeltilmeyecek biçimde ve düzeyde, siyasal düzenden ekonomiye, hukuka, dış ilişkilere kadar artıyor. İç barış hiç özensenmiyor, ayrımcılık, karşıtlık, oyunları siyasal kamplaşma biçiminde artarak sürüyor. Partizanlık alabildiğine körüklenerek sürüyor. “Umut imanın anasıdır” sözünü değersiz ve geçersiz kılan bir tutum etkin. Demokrasiyi geçersiz kılan, “TARAFSIZLIK” andına aykırı konumuyla “tek adam” düzeni (rejimi) dir.

Yanlı basının önyargılı pohpohlamalı şişirmeleriyle iktidar goygoyculuğu, çıkarcı cilalamaları artık kimseyi kandırmıyor. Tersine bıkkınlık veriyor. Enflasyon, yoksullaşma, bedel artışları korkutacak düzeyde. Toplumsal barışı göz ardı eden, parti ayrılığını düşmanlık sayan toplum zararlıları, siyaseti lekeleyen sakıncalılar durumundadır. Kendilerinden başkasına yaşam hakkı tanımaz biçimde sertliklerini ve ayrımcılıklarını sürdürmekten çekinmiyorlar, utanmıyorlar. Yurttaşlar arasındaki bağları kendi geçersiz ve değersiz amaçları için kopartmaktan kaçınmayan değersizler ve yüzsüzler her yola başvurmaktan çekinmiyorlar.

Büyükşehirlerdeki Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP'li adayların kazanması halkın AKP iktidarını istemediğinin belirtilerinden biri, hattâ önde geleni. Davullu zurnalı, taşkınlık gösterili kongrelerindeki abartılı sözverileriyle liderlerini alkışlayan partililer, çığırtkanlık, taşkınlık gösterileri, sağlık koşullarına aykırılığa sırt çevirip kabadayılık taslamaları siyaset ortamını daha çok karartıyor. Karşı partilileri “düşman” sayıp “düşman” gören ve gösteren ilkellik, ölçüsüzlük ve şımarıklık, siyasal düzen bozgunculuğu, yurt ve yurttaş karşıtlığıdır. Akıl tutulması sayılacak aşırılık ve taşkınlıklardan vazgeçip insanlık değerlerini öne alan uygar yaklaşımlarla yararlı olmaya çalışmak insanlık görevidir.

Ramazan Bayramı kutlu olsun!