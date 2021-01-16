Aşılama süreci başladı.

Acaba aşıyı olalım mı, olmayalım mı diye tartışma var hâlâ.

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Tartışılacak bir şey yok aslında.

Tabii ki olamayacaksın canım kardeşim!

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Ejder meyveli smoothie içenler olacak, hava karardıktan sonra semt pazarının çöplerinden sebze toplamak zorunda kalanlar olamayacak.

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170 milyon doza ihtiyacımız var, ne bu kadar aşımız var, ne de angajmanımız var, on kişiden birine yetecek kadar bile yok.

Torpili olan, parası olan, adamını bulan olacak, gerisi olamayacak.

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Kırk günlük bebeğe tek taş pırlanta takan tesettür sosyetesi olacak mesela… Borçları yüzünden siyanür içerek canına kıyan üniversite mezunu işsizlerimiz olamayacak.

Karantina süresi 14 günden 5 güne indirildi diye sevinç çığlıkları atan gözüdoymaz patron zihniyeti aşı olacak, fabrikada ölenler olsa bile, korona bulaşsa bile işbaşı yaptırılan gariban emekçi, olamayacak.

Deveyi havuduyla götürenler olacak, evine ekmek götürebilmek için saatlerce halk ekmek kuyruğuna girenler olamayacak.

Saman ithal edenler aşı olacak, traktörüne haciz gelenler olamayacak.

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Maalesef gerçek bu.

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“Anca beraber kanca beraber” diye çırpınanlar, aşıya ulaşma imkanları olsa bile vicdanen rahat olamayacak.

“Her koyun kendi bacağından asılır” diyenler, adaaam sen de'ciler, bana ne'ciler, neme lazım'cılar gönül rahatlığıyla olacak.

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Liyakatsiz yöneticiler yüzünden aşı olma imkanı bulamayanların elini yüzünü sabunla yıkamaktan başka çaresi olmayacak.

Memleketin gırtlağına kadar pisliğe bulanmış olduğunu görmesine rağmen, kirli paraları, kirli ilişkileri, kirli siyaseti görmesine rağmen suya sabuna dokunmayanlar, temiz temiz aşı olacak.

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Bu devrin adamı olmadığı için kendisine asla aşı sırası gelmeyecek olanların, korunmak için maskeyle dolaşmaktan başka çaresi olmayacak.

Her devrin adamı olarak, hayatları boyunca yüzsüz maskesiyle dolaşanlar, ikiyüzlü maskesiyle dolaşanlar ise, elbette bu devirde de korunup kollanmanın yolunu bulacak.

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Eğitimde fırsat eşitliği bu kadar bozulmuş, adil paylaşımı/gelir dağılımı bu kadar bozulmuş, sosyal adaletsizliği artık uçurum haline gelmiş, cinsiyet eşitsizliği trajediye dönüşmüş, insanı insan yapan temel hak ve özgürlükleri hiçe sayılmış, Anayasa'sı bile yok sayılmış bir ülkede… Aşıda eşitlik, aşıda adalet olur mu?

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Geçmediğin köprünün, girmediğin tünelin, uçmadığın havalimanının parasını senden almalarını yadırgamadın da… Senin paranla satın alınan aşıyı sana yapmamalarına mı hayret edeceksin?

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Senin fabrikalarını, senin bankalarını, senin limanlarını, senin madenlerini, senin barajlarını başkalarına verirlerken, umurunda bile değildi… Senin aşıyı başkasına vermelerine mi şaşacaksın?

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Yıllardır dilimizde tüy bitti.

Sana bu çıplak gerçeği anlatmaya çalıştık canım kardeşim.

Dinleyerek anlamak istemedin.

E, yaşayarak öğrenirsin.