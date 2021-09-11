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Ali Erbaş doğdu, üç yıl sonra mouse icat edildi.

Fare'yle Ali Erbaş akran sayılırlar.

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Ali Erbaş imam hatipe kaydoldu, Microsoft kuruldu.

Bill Gates henüz 20 yaşındaydı, ortağı Paul Allen 22 yaşındaydı, Gates ailesinin evinin garajında kurdukları şirket, insanlığın ufkunu açtı, bugün 300 milyar dolar değerinde, 182 bin kişi çalışıyor.

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Ali Erbaş imam hatipte okurken, Apple kuruldu.

Steve Jobs henüz 21 yaşındaydı, ortağı Steve Wozniak 26 yaşındaydı, Jobs ailesinin evinin garajında kurdukları şirket, hayata bakışımızı değiştirdi, bugün 325 milyar dolar değerinde, 147 bin kişi çalışıyor.

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Ali Erbaş ilahiyat fakültesinden mezun oldu, internet icat edildi.

www'nun mucidi Tim Berners Lee henüz 32 yaşındaydı, dünyayı üç harfe sığdırdı, bugün 4 milyar 700 milyon kişi internet kullanıyor.

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Ali Erbaş melekler üzerine doktora yaparken, Amazon kuruldu.

Jeff Bezos sadece 30'undaydı, Ali Erbaş'tan üç yaş küçüktü, evinin garajında kurduğu şirket bugün 325 milyar dolar değerinde, dünya çapında 1 milyon 298 bin kişi çalışıyor.

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Ali Erbaş doçent oldu, Google kuruldu.

Sergey Brin ve Larry Page henüz 25 yaşındaydılar, Ali Erbaş'tan 12 yaş küçüktüler, kendi garajları bile yoktu, kız arkadaşlarının evinin garajında kurdukları şirket bugün 130 milyar dolar değerinde, 140 bin kişi çalışıyor, her gün 3.5 milyar kişi Google'da arama yapıyor.

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Ali Erbaş ilahiyatta dekan yardımcısıyken, SpaceX kuruldu.

Elon Musk 29 yaşındaydı, Ali Erbaş'tan 12 yaş küçüktü, insansız uzay aracı geliştirdi, uluslararası uzay istasyonuna uzay aracı gönderen ilk özel sektör şirketi oldu, uzay kargo şirketi oldu, 195 milyar dolar kişisel serveti var, şirketlerinde 75 bin kişi çalışıyor.

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Ali Erbaş profesör oldu, Facebook kuruldu.

Mark Zuckerberg henüz üniversite öğrencisiydi, henüz 19 yaşındaydı, Ali Erbaş'tan 25 yaş küçüktü, şirketi bugün 135 milyar dolar değerinde, 35 bin kişi çalışıyor, 2 milyar 850 milyon kişi kullanıyor.

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Ali Erbaş feto'nun kültürlerarası diyalog ayaklarıyla kurduğu organizasyonda yönetim kurulu üyesiyken, YouTube kuruldu.

Steve Chen 27, Chad Hurley 26, Jawed Karim 25 yaşındaydı, Ali Erbaş'tan 19 yaş küçüktüler, Janet Jackson'ın sahnede yanlışlıkla ortaya çıkan memelerine bakarken bu fikri buldular, kurdukları şirket bugün 20 milyar dolar değerinde, 2 milyar kişi kullanıyor.

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Ali Erbaş fakir fukaraya yardım ayaklarıyla feto'ya para toplayan derneğin toplantılarına katılırken, Twitter kuruldu.

Jack Dorsey henüz 30 yaşındaydı, Ali Erbaş'tan 15 yaş küçüktü, kuş cıvıltısından esinlenerek adını koyduğu şirket, bugün 14 milyar dolar değerinde, 5 bin 500 kişi çalışıyor, 330 milyon kişi kullanıyor.

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Ali Erbaş fetocularla, kafasında fesle dolaşan Atatürk düşmanı tımarhanelik tiplerle arkadaşlık yaparken, Whatsapp kuruldu.

Fetocular darbe yapmaya kalkıştı, fesle dolaşan tımarhanelik tip kafasında fesle öldü, Whatsapp bugün 20 milyar dolar değerinde, 2 milyar kişi kullanıyor, teknolojiye mesafeli duran yaşlılarımız da kullanıyor, henüz okuma yazma bilmeyen ama emojileri algılayan beş yaşındaki çocuklar da kullanıyor, her gün 100 milyar mesaj atılıyor.

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Ali Erbaş ilahiyat fakültesi dekanı oldu, Pinterest kuruldu.

Evan Sharp ve Ben Silbermann henüz 27 yaşındaydılar, Ali Erbaş'tan 21 yaş küçüktüler, kurdukları şirket bugün 12 milyar dolar değerinde, 2 bin 200 kişi çalışıyor, 27 lisanda hizmet veriyorlar, yılda 1.5 milyar dolar gelir elde ediyorlar, 480 milyon kişi kullanıyor.

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Ali Erbaş diyanet işleri başkanlığında eğitim hizmetleri genel müdürü oldu, Instagram kuruldu.

Kevin Systrom 27 yaşında, Mike Krieger 24 yaşındaydı, Ali Erbaş'tan 25 yaş küçüktüler, kurdukları şirket bugün 100 milyar dolar değerinde, 1 milyar kişi kullanıyor.

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Ali Erbaş diyanet işleri başkanı oldu, iPhone X piyasaya çıktı.

Bugün dünyada 5 milyar 300 milyon kişi cep telefonu kullanıyor.

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Ali Erbaş her yıl 13 milyar lira harcıyor, dijital teknoloji vaazı filan veriyor, “sosyal medya gençlere kul olduğunu unutturuyor” diyor.

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E, kula kulluk etmeyen gençlere insanın sorası geliyor…

Memlekete Ali Erbaş mı lazım, fare mi?