Fransız öpücüğü

İftar topları eskiden tehlikeliydi.

Kurusıkıydı ama, harbi harbi toptu.

Fitilinde barutunda filan sakatlık olursa, mekanizması sıkışırsa, elde patlıyor, belediye görevlilerinde yaralanmalara yol açıyordu.

Yeni nesil iftar topları öyle değil.

Adı top ama kendi top değil.

Fitilini ateşliyorsun, havayi fişek gibi ciyuvvv diye gidiyor, patlıyor.

Sanırsın atom bombasıdır, öylesine acayip gürültü çıkarıyor.

Tee kilometrelerce uzaktan duyuluyor.

Yüreğin ağzına geliyor.

Halbuki, parça tesirsiz.

Elinde bile patlasa, atana zarar vermiyor.

Çünkü, güya barutu var ama, bildiğin kartondan imal ediliyor.

Etrafa korku salan gümbürtü, barutun patlamasından değil, sıkıştırılmış kartonun yırtılmasından çıkıyor.

Batarya istemiyor.

Canın nerden isterse, ordan atılıyor.

Uzmanlık da istemiyor.

İster zabıta ol, ister imam ol, herkes atabiliyor.

Top'tan ucuz.

Havayi fişekten bile ucuz.

At atabildiğin kadar.

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Dış politikamız, işte bu yeni nesil iftar toplarına benziyor.

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Gümbür gümbür, at atabildiğin kadar.

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“Eyy Macron bak sana sesleniyorum, beyin ölümünü kontrol ettir.”

“Macron zihinsel tedavi görmeli.”

“Bu Macron denen zatın akli kontrole ihtiyacı var.”

“İslamfobi Fransa'da devlet başkanlığı seviyesinde teşvik ediliyor.”

“Azerbaycan'da yaşananların arkasında bu Macron var.”

“Eyy Macron sen tarih bilmiyorsun, Fransa tarihini bilmiyorsun.”

“Ruanda'da 800 bin insanı öldüren siz değil misiniz?”

“Cezayir'de bir milyon insanı öldüren siz değil misiniz?”

“Siz değil misiniz sömürge için Afrika'yı işgal eden?”

“Siz katilsiniz katil!”

“İslam düşmanısınız.”

“Gerçek anlamda faşistsiniz.”

“Macron'un hoşuna gitse de gitmese de çağrımı tekrarlamak istiyorum, ırkçılık ve İslam düşmanlığı, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur.”

“Macron akli kontrole muhtaç.”

“Eyy Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak.”

“Macron senin çok az süren kaldı, gidicisin.”

“Milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalarını satın almayın.”

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Netice?

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Sayın ahalimize çaktırmadan “sevgili Emmanuel, ilişkilerimizi görüşmek isterim” diye mektup yazdığı ortaya çıktı.

Önceki gün de görüntülü görüştüler…

“Ortaklaşa hareket edebiliriz” dediği ortaya çıktı.

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Fransa'yı boykot sırasında rabia işareti yaparak Fransız bayrağı yakan arkadaşlara müjdemi vereyim.

Ramazan bayramı'na kalmadan “darbeci katil” dediği Sisi'yle de masaya otururuz… Orucunuzu Mısır hurmasıyla açmaya hazır olun!