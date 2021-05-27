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Yılmaz Özdil
YILMAZ ÖZDİL
YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Gelin hanım bunlar iyi günler daha neler olacak neler!

27 Mayıs 2021 Yazarlar

Kabine toplantısı mesela…

– Dubai'den manyel var mı?

– Ötmüş gene.

– Fena madik attı aleme.

– Bize de mi lolo be.

– Mandepsiye basmayalım reis.

– Façasını bozalım derken ketenpereye gelmeyelim diyosun yani.

– Aynen reis, alengirli işleri nağme yapmayalım, dış güçler kirli oyun sinsi tezgah filan diyelim, erketeye yatıp enayi silkeleyelim.

– Piyasayı piyazlayalım biraz abiler, ihracat cızlamı çekti.

– Turizm zaten morto.

– İnşaat da nalları dikti.

– Ekonomide kulampara sarmasına girmeyelim.

– 128 milyar doları cukkaladığımızı da unutturmuyor şerefsizler.

– Döviz kurunu mangizleyelim, postu deldirmeyelim.

– Mangizleyin azcık, papele sıkışırsanız haber verin Katar'a alo diyeyim, sipalileri uçlansınlar.

– Emrin olur reis.

– Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik reis.

– Zırtapozluk yapıp kafa ütülemeyin, falçata Kemal'e napçaz?

– Onun marka olduğu yerde etiketi biz takarız be.

– Takarız di mi koçum.

– Takarız reis.

– Şaklatma tespihi, asabımı oynatma, ben sana takıcam şimdi sürmeneyi.

– Pardon reis.

– Ustura Meral çıktı bi de başımıza.

– Mahallede ne güzel afilli afilli dolaşıyorduk, herkes onu konuşuyor dinine yandığımın, karizmamızı çiziyor.

– Dolapdere'den iki bitirim yollayım mı reis, şişletelim gitsin.

– Bacağını jiletleyelim.

– Kezzap attıralım.

– Kibar olun lan biraz, devlet yönetiyoz burda, tespihleri de şaklatmadan sallayın, gürültüden ne dediğinizi anlamıyom.

– Racon hükmünde kararname çıkaralım, orda burda miting yapmasını yasaklayalım, otursun oturduğu yerde reis.

– Guguka da uygun olur.

– Hukuk o, hukuk.

– Pardon reis.

– Helal sana bu yollar reis.

– Kalbinde boş yer yoksa, ayakta da giderim reis.

– Raconun feriştahısın reis.

– Hadi goygoyu bırakıp dağılın artık, ikindiyi kılıcam, adamı hasta etmeyin.

– Allah kabul etsin reis.

– Amin reis.

Takunyayla geldiler.

Yumurta topuk haline geldiler.

Mitinglerde dombıra yerine çukur dizisinin müziğini de çaldık mıydı, devlet adabımız tamamdır gari.

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