Gelin hanım bunlar iyi günler daha neler olacak neler!

Kabine toplantısı mesela…
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– Dubai'den manyel var mı?
– Ötmüş gene.
– Fena madik attı aleme.
– Bize de mi lolo be.
– Mandepsiye basmayalım reis.
– Façasını bozalım derken ketenpereye gelmeyelim diyosun yani.
– Aynen reis, alengirli işleri nağme yapmayalım, dış güçler kirli oyun sinsi tezgah filan diyelim, erketeye yatıp enayi silkeleyelim.
– Piyasayı piyazlayalım biraz abiler, ihracat cızlamı çekti.
– Turizm zaten morto.
– İnşaat da nalları dikti.
– Ekonomide kulampara sarmasına girmeyelim.
– 128 milyar doları cukkaladığımızı da unutturmuyor şerefsizler.
– Döviz kurunu mangizleyelim, postu deldirmeyelim.
– Mangizleyin azcık, papele sıkışırsanız haber verin Katar'a alo diyeyim, sipalileri uçlansınlar.
– Emrin olur reis.
– Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik reis.
– Zırtapozluk yapıp kafa ütülemeyin, falçata Kemal'e napçaz?
– Onun marka olduğu yerde etiketi biz takarız be.
– Takarız di mi koçum.
– Takarız reis.
– Şaklatma tespihi, asabımı oynatma, ben sana takıcam şimdi sürmeneyi.
– Pardon reis.
– Ustura Meral çıktı bi de başımıza.
– Mahallede ne güzel afilli afilli dolaşıyorduk, herkes onu konuşuyor dinine yandığımın, karizmamızı çiziyor.
– Dolapdere'den iki bitirim yollayım mı reis, şişletelim gitsin.
– Bacağını jiletleyelim.
– Kezzap attıralım.
– Kibar olun lan biraz, devlet yönetiyoz burda, tespihleri de şaklatmadan sallayın, gürültüden ne dediğinizi anlamıyom.
– Racon hükmünde kararname çıkaralım, orda burda miting yapmasını yasaklayalım, otursun oturduğu yerde reis.
– Guguka da uygun olur.
– Hukuk o, hukuk.
– Pardon reis.
– Helal sana bu yollar reis.
– Kalbinde boş yer yoksa, ayakta da giderim reis.
– Raconun feriştahısın reis.
– Hadi goygoyu bırakıp dağılın artık, ikindiyi kılıcam, adamı hasta etmeyin.
– Allah kabul etsin reis.
– Amin reis.
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Takunyayla geldiler.
Yumurta topuk haline geldiler.
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Mitinglerde dombıra yerine çukur dizisinin müziğini de çaldık mıydı, devlet adabımız tamamdır gari.YAZARIN TÜM YAZILARI