Susurluk türevi infazlar, Rus oligarklarla kolkola bürokratlar, çete liderleriyle kanka paşalar, Alaattin Çakıcı mektup yayınlıyor, Sedat Peker video yayınlıyor, kara para, uluslararası mafya, Akp bağlantıları havalarda uçuşuyor… Deniyor ki, neler oluyor?

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Pandeminin kutusu açıldı.

Olan bu.

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Mitolojide Pandora'nın kutusu var…

Efsaneye göre, insanlığa dair tüm kötülükler bir kutuya doldurulur, kapağı kapatılır, güzeller güzeli Pandora'ya armağan edilir, sakın açma diye sıkı sıkıya tembihlenir, gel gör ki, Pandora merakına yenik düşer, kutuyu açar, kötülükleri dünyaya saçar.

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Günümüzde pandeminin kutusu var…

Çünkü, covid salgını, kötü yönetilen ülkelerin bütün sıkıntılarını kabak gibi açığa çıkardı.

Salgın yokken, bünyedeki olumsuzluklar bir şekilde gizleniyordu, üstü örtülüyordu, salgınla beraber hepsi ortalığa saçıldı.

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Pandemi ilan edildikten sonra yaşananları hatırlayalım mesela…

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– Bütün hükümetler vatandaşlarına maddi yardım yaparken, bunlar iban numarası verip üste para istedi, böylece, devletin kasasının tam takır olduğu, olağanüstü durumlar için saklanan ihtiyaç akçesini bile harcadıkları, milletin kefen parasını bile yedikleri ortaya çıktı.

– Akp milletvekilinin hapisteki uyuşturucu baronunu kurtarmak için mahkeme hakimine telefon ettiği ortaya çıktı.

– Chp milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini düşürdüler, hapse tıktılar, anayasa'ya aykırı iş yaptıkları ortaya çıktı.

– Libya'da şehit verdik, milletten saklamak için, tören bile yapmadan gizli gizli toprağa verdikleri ortaya çıktı.

– Millet can derdindeyken, Kanal İstanbul ihalesi yaptıkları ortaya çıktı, ihaleyi yapan ulaştırma bakanının bakan olmadan önce yandaş müteahhitlerin ceo'su olduğu ortaya çıktı, bu rezalet ayyuka çıkınca, ulaştırma bakanını görevden almak zorunda kaldıkları ortaya çıktı.

– “Katil” dedikleri Sisi'den patates ithal ettikleri ortaya çıktı.

– Akp'nin medya başkan yardımcısı televizyonda açık açık anlattı, “Akp'yle feto'nun bilerek kolkola girdiğini, Kemalistlere karşı işbirliği yaptıklarını” söyledi, böylece, kumpasların gerçek sebebi ortaya çıktı.

– Güreşçiyi Vakıfbank yönetim kuruluna atadıkları ortaya çıktı.

– Yunanistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanının ilk resmi ziyaretini, aslında bizim toprağımız olan, Didim'in hemen karşısındaki Eşek adası'na yaptığı ortaya çıktı, bizimkilerin gıkının bile çıkmadığı ortaya çıktı.

– Sakarya'da havayi fişek fabrikasında patlama oldu, yedi kişi hayatını kaybetti, garibanlar henüz morgtayken, Müsiad yöneticilerinin apar topar koşarak, fabrika sahibine moral yemeği verdiği ortaya çıktı.

– Akp'nin diyanet işleri başkanının, Ayasofya'da minbere çıkarak, bu topraklarda yeniden ezan okunmasını sağlayan Atatürk'e lanet okumaktan utanmadığı ortaya çıktı.

– Kendini tarikat şeyhi ilan eden sarıklı yobazın, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

– Asrın liderimiz “buzdolabı satışları arttı, Türkiye şahlanıyor” derken, aslında Türkiye'nin uluslararası kredi notunun Kamboçya, Ruanda ve Uganda seviyesine düştüğü ortaya çıktı.

– ABD'ye maske yardımı yaptık, tıbbi cihaz yardımı yaptık filan denirken, ABD'nin Ankara büyükelçisi açıkladı, Türkiye'deki devlet hastanelerinin Amerikan ilaç firmalarına 2.3 milyar dolar borcu olduğu, bizzat Tayyip Erdoğan tarafından ödeme sözü verilmesine rağmen bir yıldır ödenmediği, bu biriken borç derhal ödenmezse Türkiye'ye ilaç satışının durdurulacağı ortaya çıktı.

– Yunan gazetesinin manşetinden asrın liderimize alenen küfür edildiği ortaya çıktı, bizimkilerin bunu bile sineye çektiği ortaya çıktı.

– Pantolon yerine entariyle dolaşmak isteyen, imam nikahlı çok eşliliği savunan, hekimden çok meczup görüntüsü veren tarikatçıyı, GATA'da başhekim yardımcısı yaptıkları ortaya çıktı.

– Yerel mahkemenin, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımadığı ortaya çıktı.

– İzmir'de deprem oldu, 117 insanımız hayatını kaybetti, bütün dünya 7 büyüklüğünde derken, Akp'nin 6.6 diyerek, işine gelmeyen depremi bile küçültmeye çalıştığı ortaya çıktı.

– İçişleri bakanı twitterdan istifa etti, ama, istifa etmeyi bile beceremediği ortaya çıktı.

– Asrın damadımız instagramdan istifa etti, korku imparatorluğu nedeniyle sayın medyamızın bu istifa haberini 24 saat duyurmaya cesaret edemediği ortaya çıktı.

– Alt tarafı 300 bin nüfuslu kabile devletini yöneten Katar emirinin, parayı bastırıp, 83 milyonluk koskoca Türkiye'nin yükte hafif pahada ağır neyi varsa, toparlayıp götürdüğü ortaya çıktı.

– Akp'li üç milletvekilinin bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı, yasaya göre ücretsiz izinli olmaları gerekirken, Tbmm'nin hem milletvekili maaşlarını yatırdığı, hem de sigortalarını yatırdığı ortaya çıktı.

– ABD'nin yaptırım kararı aldığı ortaya çıktı.

– AB'nin yaptırım kararı aldığı ortaya çıktı.

– Kendi vatandaşlarına 3 bin lira asgari ücret vermeye kıyamayan sayın hükümetimizin, tee Somali'nin borcunu ödediği ortaya çıktı.

– Mahkeme heyetine Akp bürokratlarını atadıkları, böylece, mahkemenin kendi verdiği kararı iptal edip, yeniden karar alarak, Soma faciasının patronunu kurtardığı ortaya çıktı.

– Akp valisi, Akp belediye başkanı, Akp milletvekili, Akp rektörü ve Akp müftüsünden oluşan Akp protokolünün, vatan haini İskilipli Atıf'a mezarı başında anma töreni düzenlediği ortaya çıktı.

– Kayyum rektör “Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyanın ilk 100 üniversitesinden biri yapacağım” dedi ama… Boğaziçi'ne atanmadan önce rektörü olduğu İstinye Üniversitesi'nin dünyada 8.653'üncü olduğu, Haliç Üniversitesi'nin ilk 3.000'e giremediği ortaya çıktı.

– Tarım ithalatında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırdığımız ortaya çıktı.

– Sınırötesi operasyon düzenleyeceklerini adeta davul zurnayla duyurdular, Gara'da faciaya sebep oldular, altı yıldır rehin tutulan 12 evladımızın harekat sırasında katledildiği ortaya çıktı.

– Cougar tipi askeri helikopter düştü, biri korgeneral 11 askerimiz şehit oldu, meğer, aynı tip helikopterin dört yıl önce de düştüğü, biri tümgeneral 13 askerimizin şehit olduğu, Tbmm'de araştırma önergesi verildiği, ama Akp'nin gündeme bile almadığı ortaya çıktı.

– Akp kongresine onur konuğu olarak davet edilen, Türkiye seninle gurur duyuyor diye alkışlanan Barzani'nin, Papa ziyareti şerefine hatıra pulu bastırdığı, bu puldaki haritada Kars'tan Sivas'a, Erzurum'dan Hatay'a, Ağrı'dan Gaziantep'e, Türkiye'nin neredeyse üçte birini Kürdistan'a dahil ettiği ortaya çıktı.

– Andımızı yasakladılar, Alman'a Alman, Rus'a Rus, Arap'a Arap derken, Türk'e Türk demekten rahatsız oldukları ortaya çıktı.

– Hdp'ye kapatma davası açtılar, ama, onu bile beceremedikleri, Anayasa Mahkemesi'nin iddianameyi iade ettiği ortaya çıktı.

– Tbmm kararıyla imza atılan İstanbul Sözleşmesi'ni, tek adam kararıyla feshettikleri ortaya çıktı, tarikatların bu fesih nedeniyle bayram ilan ettiği ortaya çıktı.

– Gezi Parkı'nı tabeladan ibaret olan Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devrettikleri ortaya çıktı.

– Merkez Bankası başkanını laf dinlemiyor diye görevden alıp, onun yerine laf dinleyen Merkez Bankası başkanı atamışlardı, bilahare, laf dinleyeni de görevden alıp, Naci Ağbal'ı Merkez Bankası başkanı yapmışlardı, Naci Ağbal'ı da görevden aldıkları ortaya çıktı.

– Tbmm başkanının “cumhurbaşkanı isterse İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği gibi Montrö Sözleşmesi'nden de çekilebilir” dediği ortaya çıktı.

– İrticaya bulaşmamış olma şartının kaldırıldığı, harp okulları ve astsubay okullarının kapılarının tarikatlara açıldığı ortaya çıktı.

– Apoletli tören üniformasının üstüne takke takıp cübbe giyen amiral fotoğrafı ortaya çıktı.

– Tarikatçı amiral korunurken, darbe palavrasıyla gözaltına aldıkları Atatürkçü emekli amirallere, elektronik kelepçe taktıkları ortaya çıktı.

– Dindar nesil yetiştiriyoruz diyorlardı… Hem Akp belediyesinde, hem Akp genel merkezinde çalışan dindar nesil'den bir arkadaşın, bir yandan din-iman-rabia tweetleri attığı, beri yandan kumar fişleriyle, revü kızlarıyla, elinde kadehle jakuzide poz verdiği, lise terk ve henüz 20'li yaşlarında olmasına rağmen, lüks sitede oturduğu, lüks otomobil koleksiyonu yaptığı, üstelik, hortum gibi kokain çektiği ortaya çıktı.

– Üniversite mezunu gençlerimiz asgari ücretle şoför, bekçi, çöpçü olmak için kuyruktayken, asrın liderimizin “işsizlikte iyi bir noktaya geldik, kalite ve kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur” dediği ortaya çıktı.

– Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hokus pokus yapıldığı ortaya çıktı.

– Milyonlarca esnaf kapanma kararları nedeniyle kapatmak zorunda kaldığı ve tek kuruş kazanamadığı dükkanının kirasını, vergisini, elektriğini, suyunu tıkır tıkır ödemek zorunda bırakılırken, geçmediğimiz köprünün, girmediğimiz tünelin, uçmadığımız havalimanının hem tıkır tıkır parasının ödendiği, hem de bunları yapan müteahhitlerin kirasının vergisinin ertelendiği ortaya çıktı.

– Akp'li belediyeler tarafından sağlanan hizmet pasaportlarıyla resmen insan kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı.

– Nutuk'u yasaklamaya kalkıştıkları ortaya çıktı.

– Kendisini yakalamakla görevli olan içişleri bakanıyla makam odasında boy boy fotoğrafları olan arkadaşın, kripto para ayağıyla milletin iki milyar dolarını tokatlayıp, Arnavutluk'a kaçtığı ortaya çıktı.

– Ayasofya imamının, vatandaşlara hitaben, haram vergilerinizle hepinize kaliteli pamuk aldım dediği ortaya çıktı.

– Çok rezalet görmüştük ama, böylesini ilk defa gördük… Ticaret bakanının, kocasının şirketinden ticaret bakanlığına dokuz milyon liralık dezenfektan aldığı ortaya çıktı.

– Ticaret bakanıyla beraber, aile bakanının da görevden alındığı ortaya çıktı, aile bakanının Kardemir yönetim kuruluna atandığı ortaya çıktı.

– “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır” şiirini okuyan asrın liderimizin, vatan toprağını araziye-arsaya benzettiği ortaya çıktı.

– Asrın liderimizin tam kapanma döneminde “en kötü ihtimalle Türkiye'de olacağı” ortaya çıktı.

– “Salgınla mücadelede destan yazdık” denirken, dünyada eşi benzeri görülmemiş saçmalıkta önlemler ve Fahrettinden masallar nedeniyle, günlük vaka sayısında Avrupa birincisi, nüfusa oranla dünya birincisi olduğumuz ortaya çıktı, gerçek vefat sayısının en az 100 binin üstünde olduğu ortaya çıktı.

– ABD başkanının “soykırım” dediği ortaya çıktı, bizimkilerin hiç ses çıkarmayacağı ortaya çıktı.

– Camide biber gazı sıktıkları ortaya çıktı.

– Ekrem İmamoğlu'na ellerini arkadan bağlamak suretiyle saygısızlık yaptığı gerekçesiyle soruşturma açmaya kalktıkları ortaya çıktı.

– Dışişleri bakanının “turistin görebileceği herkesi aşılayacağız” dediği ortaya çıktı.

– “Emmanuel Macron zihinsel tedavi görmeli, İslam düşmanı Macron, Fransız mallarını satın almayın” filan denirken, “sevgili Emmanuel ilişkilerimizi görüşmek isterim” diye mektup yazdığımız ortaya çıktı.

– “Katil Sisi”yle masaya oturduğumuz ortaya çıktı.

– Ve, bunlar yetmezmiş gibi… Susurluk türevi infazlar, Rus oligarklarla kolkola bürokratlar, çete liderleriyle kanka paşalar, Alaattin Çakıcı mektup yayınlıyor, Sedat Peker video yayınlıyor, kara para, uluslararası mafya, Akp bağlantıları havalarda uçuşuyor.

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Salgından önce, her ne rezalet yaşanırsa yaşansın, bir şekilde örtmeyi, saklamayı, etrafa saçılmasını önlemeyi başarıyorlardı.

Salgında darmadağın oldular, bu kabiliyetlerini kaybettiler.

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Pandeminin kutusu fena açıldı…

Pandora'nın kutusu bizimkinin yanında baklava kutusu gibi kaldı!