■ Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye “Hitler” benzetmesi yaptı.

■ Başbakan Ecevit'e “zavallı, yaşlı, fiziken çökmüş, bitmiş, bakın her tarafı kırılıp dökülmeye başladı, artık çelik korselerle duruyor, ölümün ertelenmesi hayatın yaşandığı anlamına gelmez” dedi.

■ Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e “otur da bey zannetsinler, ayakta duramıyor, çete kardeşliği yapıyor, çetelere kefil oluyor” dedi.

■ Tbmm başkanı Hüsamettin Cindoruk'a “ulan kendine gel, terbiyesiz, beyni sulanmış, be ahmak” dedi.

■ Deniz Baykal'a “virüs, işe yaramaz, düzeysiz, çirkin, seviyesiz, dönek, kaba, ahlaksız iftiracı, kayışları eskidi, gülünç, çamur, çete avukatı, mafya avukatı, hukuk dışı örgütlerin avukatı” dedi.

■ Kemal Kılıçdaroğlu'na “cibilliyetsiz, yüz karası, seviyesiz, bahtsız bedevi, kirli dudak, Pensilvanya maşası, Kandil ortağı, katil Eset'in arkadaşı, Dhkp-c avukatı, terör örgütüne üye olduğunu görürseniz şaşmayın, eli kanlı darbeci, cani ruhlu, soysuz, tinerci, çapsız, sığ, şizofren tip, ahlak yoksunu, namussuz, siyasi sapık, cüce, cahil, fırıldak, etrafa zehir saçıyor, yaradana karşı küstah, haysiyetsiz” dedi.

■ Devlet Bahçeli'ye “vampir, kan emici, ırkçı, kafatasçı, şehit sömürücüsü, ağzından salyalar akıyor, köksüz, alçak, adi, cahil, çirkin, bilinçsiz, hasta kafa, Pensilvanya ortağı, eşkıya, bostan korkuluğu, zihniyle dili arasındaki kayış koptu, evladı yok bunun, aile nedir bilmez, çoluk çocuk nedir bilmez, marjinal sol örgütlerin maymunu, harcırahlarımı sadaka olarak sana vereyim, alçak, zehirli dil, rezil, çakal, senin etrafındakiler insan suretindeki ahlaksız, senin etrafındakiler esfel-i safilin, uçma özürlü, ikiyüzlü, namert” dedi.

■ Selahattin Demirtaş'a “vampir, ceberrut, şuursuz, vicdansız, iblisin yolundan yürüyen, ateist, zerdüşt, nekrofil, ölü sevici, nebbaş, mezarlık soyguncusu, mankurt” dedi.

■ Meral Akşener'e “terbiyeden mahrum, seviyesiyiz, çapsız, yalancı kaçacak deliği yok, bu kadın şirazesinden çıkmış” dedi.

■ Temel Karamollaoğlu'na “zavallı, cahil insan” dedi.

■ Mansur Yavaş'a “adamda her türlü yolsuzluk var, sahte senet cambazı, vergi kaçakçısı, terör örgütü destekçisi” dedi.

■ Ekrem İmamoğlu'na “Sisi” dedi.

■ Chp'ye “tezek, geçmişi lekeli, terör dili, Pkk'yla beraber, Pensilvanya'dan vekalet almış, çapsız, sabıkalı, sicili bozuk, Ankara'yı ezansız tasarladılar, talancı, müftezel, faşist, kanalizasyon çukuru, cüruf, çöplük, cüce, zihniyeti pislik, kukla, eşek, ana hıyanet, tepeden tırnağa her yerlerini tecavüz sarmış” dedi.

■ Biat etmeyen gazetecilere “tasmalılar, akbabalar, maaşlı şarlatanlar, terörist, ajan, kaleminden pislik akıyor, provokatör, ahlaksız, alçak zihniyet, soytarı, insan müsveddesi, sürüngen” dedi.

■ Millete “zillet” dedi.

■ “Ananı da al git” dedi.

■ “İki ayyaş” dedi.

■“Kelle” dedi.

■ “Sanatçı müsveddeleri, alçak zihniyet, imansızlar” dedi.

■ “Profesör müsveddesi, aydın müsveddeleri” dedi.

■ “Karakteri bozuk şehit babaları var” dedi.

■ Akp'li meclis başkanı, kendi vatandaşına “yaratık” dedi.

■ Akp milletvekili, kendi vatandaşına “kanı bozuk” dedi, “bizim hükümetimize karşı çıkanların kanını tahlil ettirmek lazım” dedi.

■ Akp valisi, kendi vatandaşına “gavat” dedi.

■ Akp akil'i, kendi vatandaşlarına “pezevenkler, kaltaklar, köpek oğlu köpekler, embesiller, kitapsızlar” dedi.

■ Yandaş güreşçi, kendi vatandaşlarına “Allah belanızı versin, vatan hainleri” dedi.

■ Yandaş şarkıcı, kendi vatandaşına “ahmak, köpek” dedi.

■ Yandaş müftü, kendi vatandaşlarına “deyyus” dedi.

■ Yandaş imam, kendi vatandaşına “Bizans artığı orospu çocuğu” dedi.

■ Yandaş tarihçi “10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe kenefe gidin” dedi.

■ Yandaş müteahhit “milletin orasına koyacağız” dedi.

■ 13 yaşındaki Berkin Elvan terörist

■ ODTÜ terörist yuvası

■ Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri terörist

■ Dolar alanlar terörist

■ Hayır diyenler terörist

■ Türk Tabipleri Birliği terörist

■ Barolar terörist

■ Erken seçim isteyenler vatan haini.

■ Millet ittifakı hem fetocu hem Pkk'lı.

■ Mansur Yavaş'a “Yunanistan kökenli” dediler.

■ Ekrem İmamoğlu'na “Pontuslu” dediler.

■Tunç Soyer'e “Bizanslı” dediler.

■ Chp İstanbul il başkanı Canan Kaftancıoğlu'na “Dhkp-c'li” diyorlar.

■ İyi Parti İstanbul il başkanı Buğra Kavuncu'ya “fetocu” diyorlar.

■ Fikri Sağlar'a “barbar, faşist, inanç düşmanı, ırkçı, despot” diyorlar.

■ Can Ataklı'ya “darbeci” diyorlar.

■ Sözcü gazetesine, Emin Çölaşan'a Necati Doğru'ya “fetocu” diyorlar.

■ Bana “Pkk'lı” dediler.

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“Sözde” denildi.

Vayyyy milli iradeye hakaret diyorlar!