Herkese “eyyy” filan diye posta koyan sayın büyüklerimiz hiç bahsetmiyor ama, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Çeşme isimli gemimiz, Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait dört F16 tarafından taciz edildi.

Bin metre irtifaya indiler, hidrografik araştırmalar yapan gemimizin üzerindeyken, güdümlü füzeleri kandırmak için kullanılan chaff fişeklerinden attılar.

Yetmedi… Bir başka sivil Türk gemisine, Yunan hücumbotu tarafından taciz ateşi açıldı.

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E, insan merak ediyor tabii.

Bu ne cesaret?

Yunanistan yürek mi yedi?

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Alexandroupoli.

Dedeağaç yani.

Sayın ahalimizin İstanbul'dan günübirlik gidip, makul fiyatlarla ıstakoz yediği, küçücük, şirin, Yunan sahil kenti.

İpsala'dan gir, 50 kilometre, taş çatlasın yarım saat sonra ordasın, Selanik yolu üstündedir, lisan bilmene gerek yok, Batı Trakya'dır, hem çok Türk vardır, hem Yunan esnaf da şakır şakır Türkçe bilir.

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İşte bu Dedeağaç'a…

ABD ordusu üs kurdu.

Saldırı helikopterleri konuşlandırdı.

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2019'da, biz Rusya'dan S400 almak için anlaşma imzaladık, sadece bir ay sonra, ABD'yle Yunanistan arasında bu askeri üssün anlaşması imzalandı.

ABD'yle Yunanistan arasında imzalanan bu anlaşma, Dedeağaç'a askeri üs kurulmasıyla sınırlı değildi… Washington yönetimi bu anlaşma çerçevesinde, Girit adası'ndaki askeri üssü ve Larissa havalimanı'nı modernize edeceğini, Stefanovikeio hava üssü'nü güçlendireceğini, Dedeağaç limanı'nı büyüteceğini açıkladı.

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Peki bunları niye yapıyor?

Çünkü o Dedeağaç'ı, Rus doğalgazına alternatif bir merkeze dönüştürüyorlar.

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Dedeağaç limanı'nın 18 kilometre açığında, denizin ortasında, adacık gibi, devasa bir yüzer depolama tesisi kuruyorlar.

Deniz tabanına döşenen boru hattıyla karaya bağlanacak.

Yılda 6 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak.

Yunanistan'la beraber Bulgaristan'ı da bu projeye ortak ettiler.

ABD'den çıkarılan sıvılaştırılmış doğalgazı, gemilerle, buz blokları halinde bu yüzer tesise taşıyacaklar, yeniden gaza dönüştürüp, Yunanistan'dan Bulgaristan'a, oradan Avrupa'ya basacaklar.

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Tabii şimdilik böyle.

Kesin olarak görülüyor ki…

Doğu Akdeniz'den çıkaracakları doğalgazı buraya getirecekler.

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Dedeağaç'a kurulan ABD askeri üssü, işte bu sistemi koruyacak.

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ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, Yunanistan hayranı olduğunu, siyasi hayatı boyunca Yunanistan büyükelçisi gibi çalıştığını, kendisine Yunanistan tarafından “onur ödülü” verildiğini, Kıbrıs'ta daima Yunan tarafında yeraldığını düşünürsek… Dedeağaç'ın başımıza ne iş açacağını sanırım daha iyi kavrayabiliriz.

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Ve…

ABD işte bu Dedeağaç'ta tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

145 helikopter, 1800 zırhlı araç, 20 bin asker getirecekler.

Dedeağaç'a öylesine büyük boyutlu bir çıkarma yapıyorlar ki, sevkıyat geçen hafta başladı, nisan sonuna kadar sürecek.

Tatbikatın senaryosu, Rus tehdidine karşı Avrupa'yı korumak…

1 Mayıs'ta başlayacak, öyle üç gün beş gün değil, 1.5 ayda bitecek.

14 farklı ülkenin toprağında, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Almanya, Macaristan, Kosova, Karadağ, Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya'da gerçekleştirilecek.

Böylesine kapsamlı tatbikatın başlangıç üssü, Dedeağaç olacak.

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“Defender Europe” adı verilen bu NATO tatbikatı, aslında 1995'ten beri yapılıyor. Ama, Yunanistan silahlı kuvvetleri tarihte ilk kez harekat planlarına dahil edildi.

Yunan helikopterleri Amerikan helikopterleriyle birlikte, Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı İskeçe'de ortak tatbikat yapacak.

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Yunanistan, Ege Denizi'ndeki cesareti, işte buradan alıyor.

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Türkiye kötü yönetiliyor, Yunanistan avantaj sağlıyor.

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Akp tarafından alkışlanan Balyoz/Ergenekon kumpasları, Kıbrıs'ta Suriye'de Irak'ta Libya'da Mısır'da Filistin'de atılan yanlış adımlar, S400 saçmalığı, bedeli nesiller boyu ödenecek ağır bir faturaya dönüşüyor.

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Yunanistan aktör oluyor.

Türkiye maalesef senaryonun dışına atılıyor, figüran bile olamıyor.

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İşte bu yüzden… Cehape'de taciz var, tecavüz var filan diye bağıran arkadaşların, Ege'deki Yunan tacizine gıkı çıkmıyor, çıkamıyor!