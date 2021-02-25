Asrın liderimiz şehir hastanesi açılışında konuşuyordu.

“Eyyy benim kardeşlerim, eski Türkiye'nin eski sağlık sistemine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?” diye sordu.

“Eveeett” diye bağırdılar.

“Hayır hayır” dedi, tekrar sordu, “evet mi diyorsunuz, hayır mı?”

Bu defa “hayırrr” diye bağırdılar.

Asrın liderimiz rahatladı, “olay bu kadar basit” dedi.

Sonra da işi sağlama almak için tekrar sordu, “o eski Türkiye'nin sağlık düzenine evet mi diyorsunuz, hayır mı diyorsunuz?”

Gene “eveeetttt” diye bağırdılar iyi mi!

“Hayır hayır, karıştırıyorsunuz” dedi, tekrar sormadı artık.

★

Bilal'in vakfında konuşuyordu.

“O eski Türkiye'de başörtülü kızlarımızı okul kapılarından sokmuyorlardı, nerede şimdi onlar?” dedi.

Salondakiler hep bir ağızdan “burdaaa” diye bağırdı.

“Hayır hayır, onu yapanlar nerede” diye tekrar sormak zorunda kaldı.

★

Partisinin il kongresinde konuşuyordu.

Şırnak'ta beklediklerinden çok daha az oy aldıklarını anlatırken, “yüzde 28 oranında evet elde edebildik” dedi.

Salon ayağa kalkıp alkışlamaya başladı.

Asrın liderimiz gözlerine inanamadı.

“Yanlış anladınız, niye alkışlıyorsunuz” diye fırçaladı.

★

Sarayda muhtarlara konuşuyordu.

Fetocuları kastederek “hani şimdi nerdesiniz?” diye sordu.

Muhtarlar ellerini havaya kaldırarak “burdaaa” diye bağırdı.

Asrın liderimiz ne desin birader…

“Tamam tamam, siz burdasınız da onlar nerede” diye düzeltmek zorunda kaldı.

★

Partisinin meclis grubunda konuşuyordu.

Bir harita gösterdi.

“İşte 2002 öncesindeki bölünmüş yolların haritası” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

Asrın liderimiz sinirlendi.

“Niye alkışlıyorsunuz, daha alkışlanacak haritayı göstermedim” dedi.

Akp milletvekilleri sustu.

2002'den sonrasını gösteren haritayı gösterdi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Seçim mitinginde konuşuyordu.

“Cehape genel başkanı çıkmış, başörtüsü sorununu ben çözerim diyor, buna inanıyor musunuz?” diye sordu.

“Eveeeeettt” diye bağırdılar.

Asrın liderimiz bu defa soruyu tersten sordu.

“İnanmıyorsunuz değil mi?” dedi.

“Eveeeeettt” diye bağırdılar.

★

Bir başka seçim mitinginde konuşuyordu.

“Eyyy benim kardeşlerim, bunlar asgari ücrete zam yapacaklarmış, asgari ücreti iki bin lira yapacaklarmış, nerden bulacaklar” dedi.

“Yuuhhhh” diye bağırdılar.

Hemen ardından 600 lira eksiğini söyledi.

“Biz 1400 lira yapacağız” dedi.

“Eyooo” diye alkışladılar.

★

Bir ara Muharrem İnce'yi eleştiriyordu.

“Bu çırak anlar mı bu işlerden?” diye sordu.

“Eveetttt” diye bağırdılar.

Asrın liderimiz öfkelendi, “ne alakası var, anlamaz” dedi.

Bir daha sormadı.

★

Kızılcahamam kampında konuşuyordu.

“Sayın Bahçeli'ye Refah Partisi olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

Hulusi Akar en önde oturuyordu, “Ak Parti Ak Parti” diye seslendi.

Asrın liderimiz vaziyeti anladı.

“Sayın Bahçeli'ye Ak Parti olarak teşekkür ediyoruz” dedi.

Akp milletvekilleri coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Konya'da şehircilik üzerine konuşuyordu.

“Dikey mimari Konya'ya hiç yakışmıyor, halbuki Konya yer sıkıntısı olan bir ülke değildir” dedi.

Salon coşkuyla alkışlamaya başladı.

Konya'yı ülke yaptığını anlayınca, hiç bozuntuya vermeden cümleyi tekrar etti, “Konya yer sıkıntısı olan bir şehir değildir” dedi.

Salon coşkuyla alkışlamaya başladı.

★

Miting kürsüsündeydi.

“Sütçü nine'nin diyarı Kahramanmaraş” dedi.

“Eyooo” diye bağırdılar.

İmam'ı nine yapmıştı, Sütçü İmam Kahramanmaraş'taydı ama, Nene Hatun Erzurum'daydı, direndikleri düşman bile farklıydı.

Toparladı.

“Sütçü İmam'ın diyarı Kahramanmaraş” dedi.

“Eyooo” diye bağırdılar.

★

Zonguldak'ta konuşuyordu.

Üniversitenin logosunda 1992 yazmasına rağmen “bizden önce Zonguldak'ta üniversite var mıydı?” diye sordu.

“Yoktuuu” diye bağırdılar.

“Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'ni 2007'de biz kurduk” dedi.

“Zonguldak seninle gurur duyuyor” diye alkışladılar.

Baktı ki, güzel alkışlıyorlar, düzeltmedi gari.

★

Hatay mitinginde konuşuyordu.

“Ben belediyecilikten geldim, eyyy Bahçeli, sen SSK'nın genel müdürüydün” dedi.

“Yuhhhhh” diye bağırdılar.

Hemen sonraki cümlede düzeltti.

“Eyyy Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdın” dedi.

“Yuhhhhh” diye bağırdılar.

★

Eskişehir'de konuşuyordu.

“Eyyy Kılıçdaroğlu, ben evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde, evlatlarıma haramdan bahsedecek evsafta değilsin” dedi.

“Eyooo” diye bağırdılar.

★

İttifakları karıştırdı.

“Bir tarafta cumhur ittifakı var, yani, terör örgütleri zihniyetinin destek verdiği cumhur ittifakı” dedi.

“Yuuhhhh” diye bağırdılar.

★

Deprem kavramıyla miting kavramını karıştırdı.

“Eyy benim kardeşlerim, bunlar Düzce mitinginin altında kaldılar, ama bak biz geldik, Bingöl mitingini yaşadık, anında yeni bir Bingöl inşa ettik, Simav mitingini yaşadık, anında yeni bir Simav inşa ettik, Van mitingini yaşadık, anında yeni bir Van inşa ettik, değerli kardeşlerim biz buyuz” dedi.

“Eyooo” diye bağırdılar.

★

En son, İzmir'de konuştu…

“Kendi içindeki taciz, tecavüz dalgasıyla hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir bizim zihniyetimiz” dedi.

“Eyooo” diye bağırdılar.

★

E, naapsın…

Asrın liderimiz de vitesi boşa aldı haliyle.

★

“Ay'a gidiyoruz.”

Eyoooo…

“Samanyolu galaksisine gidiyoruz, onların aklı hâlâ samanda.”

Yuhhhh…

“Ekonomimiz şahlandı.”

Eyoooo…

“Damadımın başarıları nedeniyle kuduruyorlar.”

Yuhhhh…

“Dünyada aşılamayı en başarılı şekilde yürüten ülke Türkiye.”

Eyoooo…