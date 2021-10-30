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20 yıldır yuttuğun antidepresanlar gün olur işe yarar!

Türk milletine güzel bir haberim var!

Dünyanın en eski ve en saygın tıp dergilerinden biri olan Lancet'ta yayınlanan araştırmaya göre bazı ‘antidepresan' ilaçlarının koronavirüse yakalanan yetişkinlerde hastaneye yatırılma oranı ile koronavirüsten ölümleri çarpıcı düzeyde azalttığı saptandı…

İlacın enflamasyonu azaltma özelliği sayesinde koronavirüse yakalananlar üzerinde test eden araştırmacılar, elde ettikleri sonuçları; dünyaya tedavi yöntemiyle ilgili öneri sunma yetki ve sorumluluğu olan ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü'yle paylaştı. Aynı bilim heyeti, Dünya Sağlık Örgütü'ne de ilacı önermeleri için çağrıda bulundu.

Brezilya'da 1500 Covid-19 hastası üzerinde inceleme yapan ekip, ilaç sayesinde hastaneye yatışların yüzde 32, ölümlerin de yüzde 91 azaldığını raporladı.

Adını vermiyorum özellikle bir ilaç var ki, majör depresyon tedavisinde kullanılıyor ve memleketimizde ‘ek kontrole tabi olmadan' reçete ile satılabiliyor. Bu araştırmaya bakılırsa koronavirüse karşı bire bir!

Araştırmacılar antidepresan ilacı olmasına karşılık koronavirüse karşı da etkili olan ilaçla ilgili bir iyi haberleri daha olduğuna dikkat çekip, “Koronavirüs enfeksiyonlarında antikora dayalı tedaviler yaklaşık 2 bin dolara mal oluyor. Oysa bizim önerdiğimiz ilacın fiyatı sadece 4 dolar” diyorlar. Yani, sudan ucuz!

İlacın ne dozda kullanılması gerektiği ve diğer ilaçlarla aynı anda alınıp alınmayacağı gibi sorular ise henüz araştırılıyor.

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Evet, millet olarak anamız ağlıyor yıllardır, çalış çalış eldekiler de çoktan harcandı. Evet, geçmediğimiz köprülere, tünellere, uçmadığımız teyyare meydanlarına çuvalla para ödüyoruz. Evet, çocuğumuza Çin malı dandik plastik oyuncağı alırken bile kırk kere düşünürken dünyanın en kocaman VİP uçağını rızkımızdan kesip vergilerimizle alıyoruz. Evet, milyar dolarlar nerede bilmiyoruz. Evet, hesap sorup neyin nerelere harcandığını öğrenemiyoruz. Evet, mesela sosyal medyada azıcık atar yapmaya kalksak sabahı evimize polis geliyor. Evet, birileri iş bulamadığı için yaşamaktan umudunu keserken birileri utanmadan üç dört maaş alıyor. Evet, seçip seçip Ankara'ya gönderdiklerimizden bir kısmı emme basma tulumba gibi el kaldırıp indiriyor! Evet, millete ucuz ekmek satışı yapan belediyeye başka partili olduğu için karşı çıkılıyor. Evet, fakir fukara, garip guraba sayısında Avrupa birincisiyiz. Evet, adalet sistemimizi Adalet Bakanı bile eleştiriyor. Evet, dolar 10 lira. Evet, benzin, doğalgaz, mazot deyince artık deli gibi gülüyoruz. Evet, eti, sütü, peyniri unuttu milyonlar. Evet, dünyanın en mutsuz insanlarıyız…

Ama yine de, Diyanet İşleri başkanını örnek olup memleketi 20 yıldır ‘neredeeen nereye' getiren AKP'li idarecilere sabah akşam dua etmeliyiz!

Durun durun, bekleyin! Devamını da okuyun, hak verip siz de iyi dileklerinizi sunacaksınız!

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Daha önceki yıllara inemedim. Veriler sağlıklı değil. Hata yapıp, değerli insanların günahlarını almak istemem.

2008 yılında 16 milyon 537 bin 260 kutuymuş… 2009 yılında 19 milyon 62 bin 74 kutu olmuş… 2010 yılında 22 milyon 741 bin 972 kutu iken 2011'de 25 milyon 672 bin 415 kutuya çıkmış… 2013 yılında 37 milyon 867 bin 254 kutu, 2014'te 39 milyon 638 bin 223 kutu, 2015 yılında 43 milyon 563 bin 596 kutu, 2016 yılının ilk 9 ayında 33 milyon 638 bin 916 kutu, 2019'da 49 milyon 857 bin kutu, geçen yıl 54 milyon 625 bin kutu ve 2021'in ilk 3 ayında 15 milyon kutudan fazla! Bu hesapla, yıl sonunda 60 milyon kutudan daha fazla çıkacak!

Kutu sayısı, Türk ekonomisinin göstergesi! Artış istikrarı, dolar ve şanslı 5 müteahhidin kazandığı ihale sayısıyla atbaşı!

AKP dönemi ilacı dense, kimse kimseye ‘eyy' deyip kafa tutamaz!

Ne kutusu, ne milyonu sorusunun yanıtını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca versin: “2018'den 2020 yılı sonuna kadar geçen 3 yıllık dönemde 12 milyon 272 bin kişiye antidepresan ilaç, 60 milyon 911 bin kişiye de sinir sistemi ilacı reçete edildi! (Bakanın rakamları kişilik. O kişilerden çoğu yıl içinde aynı ilaçtan kaç kutu alıyor Allah bilir!)”

Uzmanların, “Antidepresan kullanımının başlıca nedeni insanların yaşadığı ekonomik sıkıntılar”

Anlaşılacağı üzere, bu kutular dolar saklanan ayakkabı kutusu değil. Milletçe avuç avuç kullandığımız, hatta onlarsız bir Türkiye'ye katlanamadığımız sinir sistemi ilaçlarının kutuları… 2018'in rakamları özetliyor Türk halkının sinir eden bağımlılığını. Uzmanların, “Kullanım giderek artıyor. Başlıca nedeni insanların yaşadığı ekonomik açmazlar” dediği antidepresanlardan kişi başına 3.75 kutu kullanmışız!

Az önce anlam verememiş, belki de; bizi canımızdan bezdirenlere niye dua edecekmişiz demiştiniz. Şimdi gördünüz gerçeği.

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, araştırma sonuçlarına bakıp antidepresan ilaçlarının koronavirüse karşı iyi geldiğini kabul eder, ülkelere de önerirse bize bayram…

Memlekette yaşatılanlara katlanmak adına onca yıldır milyonlarca kutu sinir ilacı, antidepresan kullandığımızdan, koronavirüse karşı dünyanın en hazır ve en şanslı milleti biz olacağız!

Bu ilaçlara bağımlı hale gelmemizi sağlayan AKP'li idarecilere dua etmeyelim de kime edelim? Allah saklasın; onlar olmasa antideprasanları yutmayacak, koronavirüs yüzünden sapır sapır düşecektik toprağa! Var mı dünyada bizden şanslısı!