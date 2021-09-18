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Bitmek üzere olan maç!

Memlekette erkek çocuk olup sokakta top koşturmayan azdır. Ben de annemden komşu Huriye Hanım Teyze'nin camını başka bir çocuk kırsa bile top yüzden epey dayak yemişimdir!

Evden araklanan beyaz fanilalar, Bakkal Ramazan Abi'den alınan kumaş boyası ile Bayram Abilerin bahçesinde yakılan ateşin üzerinde kaynayan su dolu teneke içinde iplerle yapılan motiflerle tek renk boyanır ve mahalle takımı forması hazırlanırdı… 11 kişilik takım bir türlü çıkmadığından o zamanlar takımlarımız güç bela 6'şar kişiden oluşurdu. İşte bu takımlar anne azarından ve dayağından kurtulursa az ötedeki arsada gazozuna maç yapardı.

Ben şahsen çocukluğum boyunca 1-0, 0-0, 2-1 biten mahalle maçı görmedim… Sonuçlar yap hep, ya hiç olurdu… 6-0, 10-1, 7-5 falan biterdi maçlar! Hatta bazen o kadar çok gol yenirdi ki, sayı unutulur onun için kavgaya bile tutuşulurdu! Her hezimetin ardından takımlar ‘senin yüzünden, yok kaleci kova onun yüzünden diye' dağılır, kurulacak yeni takım forması için evden bir atlet daha aşırılırdı.

Bol gollü çocukluk maçlarında oyun şöyle gelişirdi. Gol yedik 1-0 oldu… Hadi başlıyoruz arkadaşlar! Yediğimiz gol 2 oldu… Hadi arkadaşlar başlıyoruz! 6-0 oldu… Tamam şimdi başlıyoruz arkadaşlar!

Yedi sekiz gol yemiş, topu topu bir gol atmışsınız, üstelik maç bitiyor ne başlaması yahu? Çocukça bir umut işte!

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Aralık 2007… “Enflasyon hedefimizi aşmıştır. Burada bir başarısızlığımız var kabul ediyorum. Mücadeleye devam!”

Haziran 2008… “Küresel dalgalanma ve kuraklık nedeniyle enflasyonda bir miktar artış olmuştur. Enflasyonla mücadele kararlığımız sürüyor!”

Mart 2009… “Biz bu ülkeyi DSP, ANAP, MHP iktidarından yüzde 30'luk enflasyonla aldık. Bugün yüzde 7.7. Resmi rakamlarla konuşuyorum, hayallerle değil!”

Kasım 2010… Arap Bankalar Birliği'nden ‘Liderlik Ödülü' aldığı gün: “Faizi ne kadar yükseltirseniz enflasyonu o kadar artırırsınız!”

Mayıs 2011… “Faiz Amerika ve Japonya'da 0.25, İsrail'de 2.3 ise bende niye 7, 8, 9 olsun? Biz de düşüreceğiz. Düşecek, düşmeli!”

Nisan 2012… “Türkiye büyüyor” açıklamasının yapıldığı sırada enflasyon açıklandı: Yüzde 10.43!

Haziran 2014… “Merkez Bankası'nın faiz yaklaşımını kabul etmiyorum. Enflasyon açıklandı, bakın düşmüyor!”

Şubat 2015… “Enflasyon şuraya girerse faizi şuraya indireceğiz mantığı yanlış. Merkez Bankası, adı bağımsız! Böyle olunca gelinen nokta bu!” (Konuşmadan sonra Dolar rekor kırdı 2.45 TL oldu!)

Kasım 2017… “Enflasyon milleti inim inim inletiyor. Faiz yükseldikçe enflasyon düşmeyecektir. Faiz lobisi üzerine gitmekte kararlıyız!”

Haziran 2018… “24 Haziran'da bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz!”

Kasım 2019… “Merkez Bankası başkanını görevden aldık. Enflasyonu yeni başkanımızla beraber şu anda yüzde 13.5'a kadar indirdik. Daha da inecek! 2020'de tek haneye inecek!”

Kasım 2020… “Acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız! Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz! Hedefimiz enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek!”

Ocak 2021… “Asıl iş faizi düşürüp enflasyonu aşağı çekmektir. Yakında reformları açıklayacağız!”

Şubat 2021… “Yüksek enflasyonun üretici ve tüketicide oluşturduğu tahribatın farkındayız! Gıda enflasyonu en büyük tehdit! Aldığımız tedbirlerle gıda fiyatlarındaki oynaklığın azalacağını düşünüyoruz. Enflasyon hedefine birlikte ulaşalım!”

Mart 2021… “Önceliğimiz enflasyonla mücadele! Tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefledik!”

Nisan 2021… “Enflasyonu tek haneye düşürmekte kararlıyız!”

Mayıs 2021… Nisan enflasyonu açıklandı: Yüzde 17.14! Sorumlulardan açıklama gelmedi!

1 Haziran 2021… “Büyümenin devamı ile enflasyonun tek hanelere indirilmesi arasında direkt bir bağlantı kurulamaz! Merkez Bankası başkanımızla görüştüm. Faizleri düşürmemiz şart!”

2 Haziran 2021… Faiz lafı duyulunca Türk Lirası sert düştü. Dolar 8.80'i geçti! Merkez açıklama yaptı: Erken gevşeme beklemeyin! Bu arada mayıs enflasyonu açıklandı: Yüzde 17.53!

Temmuz 2021… “Yüksek enflasyonla mücadele takım oyunu gerektiriyor! Merkez Bankamız bu sorunu çözmekte kararlı” denildikten sonra enflasyon açıklandı: Yüzde 18.95!

4 Ağustos 2021… Tam, “Sanayi rekora koşuyor. Yüzde 7'lik büyüme yakalanacak. Enflasyonun daha yukarı çıkması artık mümkün değil” denilmişti ki enflasyon açıklandı: Yüzde 19.25!

4 Eylül 2021… “Enflasyon Türkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu! Euro bölgesi de enflasyonla boğuşuyor” denildi ama, Türkiye'deki enflasyonun Avrupa'yı 7'ye katladığını kimse söylemedi.

16 Eylül 2021… “Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı sıkıntısını biliyoruz! En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alarak raflardaki fahiş fiyat artışının önüne geçeceğiz!”

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“Ekonominin sorumlusu benim, ben” diyen Erdoğan, yıllar boyunca ‘enflasyon' konusunda Başbakan olarak, Cumhurbaşkanı olarak yüzlerce açıklama yapmış! İpin ucu kaçtığı için son zamanlarda her Allah'ın günü ‘enflasyon' demiş… Sonuç peki?

Millet: 0 Enflasyon: 20… Faiz: 19 AKP hükümetleri: 0

Sekiz on gol yemişken, bitmek üzere olan maçın çevrilmesine olanak varmış gibi çocukluk yapıp, “Tamam, şimdi başlıyoruz” dememize benzemiyor mu durum? Enflasyon 20 gol atmış millete, üstelik maç bitti bitecek! Hala, ‘tamam şimdi başlıyoruz' diyorlar!