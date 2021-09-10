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Bu fedakarlığı babası oğluna bile yapmaz!

AKP Genel Başkanı Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dururken kendisine ‘Milli Görüş lideriyim' diyen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü bu yılın başında evinde ziyaret etmişti. Ziyaret, AKP Genel Başkanı'nın ittifak arayışları olarak yorumlandı, Saadetin huzuru kaçtı…

Durulduğu sanılan karışıklık, Milli Görüş liderinin basına yansıyan yeni açıklamaları ile bir kez daha alevlendi. İddiaya göre çevresindekilere şöyle dedi Asiltürk: “Diğer partilere diyeceğiz ki, bizim toplumun yanlış gidişine, hatalı hallere çözüm bulabilmemiz için mecliste grubumuzun olması lazım. Aksi halde 19 milletvekiliniz olsa gündem dışı konuşma yaparsınız, hiçbir şeye karışamazsınız. Ama 20 milletvekili olunca başkanlık divanında olursunuz. Oturur görüşürüz ona göre karar veririz…” Meali: 20 milletvekili verin el sıkışalım!

Bu açıklamanın üzerine ‘cuk' oturan bir gelişme oldu. İddiaya göre, AKP Genel Başkanı Asiltürk'e şunu demiş: “Size seçilecek yerlerden 20 milletvekili kontenjanı verelim…” Meali: Hay hay!

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Komşusu, “Gürültü patırtıdan evde durulmuyor” diye Nasreddin Hoca'yı kadıya şikayet etmiş. Şahitler dinlenmiş, komşu haklı… Hoca süklüm püklüm huzurda bekliyor cezasını. Kadı, düşünmüş taşınmış ve kararını açıklamış: Falakaya yatırılsın, 100 değnek vurulsun! O ana dek sessizce duran Hoca isyan etmiş: Aman kadı efendi, ya sen sayı saymasını bilmiyorsun ya da hiç dayak yememişsin” demiş…

Bu 20 vekil isteriz-veririz hikayesi, Nasreddin Hoca'yı şaşırttığı gibi ‘sayı saymayı bilen' herkesi afallattı… Çünkü, 2018 yılında yapılan son genel seçim sonuçlarına göre Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 1.34, aldığı toplam oy ise 672 bin 139!

Açtım Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sitesini, 2018 seçim sonuçlarını ve milletvekili seçilmek için kaç oy gerektiğini inceledim. Bir İzmirli olarak İzmirle bir kez daha gurur duydum! Gördüm ki, vekil olmanın en zor olduğu şehir İzmir!

Bir adayın 2. bölgeden vekil seçilebilmek için 117 bin 799 İzmirli'yi ikna edip oyunu alması gerekmiş! İkinci sırada yine İzmir var. 1. bölgeden vekil olmak isteyenler de 112 bin 703 oy almak zorunda kalmış. Üçüncü en zor vekil Ankara 3. bölgeden çıkmış, 109 bin 794. Dördüncü sırada İstanbul 1. bölge var, 109 bin 145 oy alan vekil seçilmiş buradan. Tunceli'de 32 bin 145, Rize'de 84 bin 114, Osmaniye'de 89 bin 371, Kayseri'de 95 bin 263, Oğuzhan Asiltürk'ün memleketi Malatya'da 92 bin 558, Konya'da 100 bin 227, Gümüşhane'de 50 bin, Adana'da 101 bin 661, Sakarya'da 100 bin 753 oy alan vekil seçilmiş…

Sayıları neden mi çıkardım? Nasrettin Hoca'nın ‘kadı hesabını' yapacağız da ondan!

Diyelim taraflar el sıkıştı. AKP, yapılacak ilk seçimde Milli Gömlekçiler'e ‘ön sıralardan' 20 vekillik kontenjan verdi. Formül şu: İlin vekil çıkarmaya yeter oy sayısı çarpı o ilde verilen kontenjan sayısı eşittir toplam oy…

2018'de Saadet'in yüksek oy aldığı illere üzerinde pazarlık yapılan 20 kontenjanı dağıttım. Sırf ittifak arayanlara kıyağım dokunsun diye örnek liste hazırladım!

İzmir'den 2 vekil… 2×117.799= 235.598

Ankara'dan 3 vekil… 3×109.794=329.382

İstanbul'dan 5 vekil… 5×109.145=545.725

Konya'dan 2 vekil… 2×100.227=200.454

Rize'den 1 vekil… 84.114

Malatya'dan 1 vekil… 92.558

Adana'dan 1 vekil… 101.661

Sakarya'dan 1 vekil… 100.753

Gümüşhane'den 1 vekil… 50.000

Kayseri'den 1 vekil… 95.263

Osmaniye'den 1 vekil… 89.371

Tunceli'den 1 vekil… 32.145

Topluyorsunuz Asiltürk'ün istediği, Erdoğan'ın da ‘veririz' dediği 20 vekili, kaç oy ediyor biliyor musunuz? Bir milyon 867 bin 24! Yani, Saadet Partisi'nin son seçimde aldığı oyların 3 katı! Yüzde 7'ye inecek barajı aşamasa da yine de büyük rakam…

Ama yok! Bu hesapta bir tuhaflık var! Babası, oğlu için bile yapmaz bu fedakarlığı! İnsan seçmenine nasıl hesap verir, bu partide vekil olmak için can atanlara ne der?

Ne deneceğini bilemeyiz, 20 vekil işini kimse yalanlamadığına göre ateş olmayan yerden duman çıkmaz deyip, herkesin her şeyi yürüttüğü memlekette tahmin yürütebiliriz ancak.

İşler çığrından çıkmış olabilir… Sırça köşkler hafif rüzgarda bile sallanıyor olabilir… Yamalar artık dikiş tutmuyor olabilir… Deniz bitmiş olabilir… Anket manket sonuçları tedirgin ediyor olabilir… Bu milletin çuvalla parasının akıtıldığı yandaş medyanın 24 saat yağlama yıkama yapması bile yanan yürekleri söndürmeye yetmiyor olabilir… İşsizlikten bunalıma girenlere nispet yapar gibi AKP'li belediye başkanlarının, ‘istersem işe oğlumu da alırım, kızımı da' demeleri oy kaybettiriyor olabilir… Esnaf, çiftçi, işçi, memur, emekli, 10 milyon kadar işsiz, kredilerini ödeyemeyen milyonlar ve hatta ihaleciler dışında kalan patronlar bile burnundan soluyor olabilir… Kısacası durum sanıldığından daha bıçak sırtı, iktidarı kaybetmemek için başka çare kalmamış olabilir!

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Atalar, ‘kaz gelecek' diye lafı gediğine koymuş zamanında… Azıcık güncelleyelim sözlerini. Son durum şu: İktidar gelecek yerden 20 vekil esirgenmez!