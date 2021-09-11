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İki AKP ve Fasa fiso…

İnsanlar ve içinde insan olan herşey üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Rastlantısal gelişmelerin bile birbirine benzediği iki örnek var bugün önümüzde… Arada koca Akdeniz ve kilometreler olmasına rağmen isimleri aynı, minik bir fark dışında simgeleri aynı, kuruluş tarihlerinin bile benzediği iki siyasi kuruluş!

Önce uzaktaki…

Cerrah, aktivist Dr. Abdülkerim el Hatib tarafından 1967 yılında Demokratik ve Anayasal Halk Hareketi adıyla kuruldu. Parti, uzun süre siyasette varlık gösteremedi. İslami Gençlik örgütü üyelerinin katılımıyla ülke siyasetinde bir ivme yakaladı. 1998'de Justice and Development Party (PJD) adını aldı.

2002 yılında yapılan seçimlerde 42, 2007'de ise 43 milletvekili çıkardı. PJD, sıçramayı 2011'de yaptı, 325 sandalyeli parlamentoya 107 vekil sokarak birinci parti oldu. Koalisyon hükümeti kuruldu. O tarihten 9 Eylül 2021'e kadar koalisyonların hep büyük ortağı olan parti, 8 Eylül'deki seçimlerde resmen hezimete uğradı! Muhafazakar PJD 2016'da yapılan seçimlerde 125 milletvekili kazanmıştı. Son seçimde 113 sandalye birden kaybetti! Topu topu 12 milletvekili çıkarabildi!

Oysa, seçimlerden üç gün önce muhabirleri aracılığı ile ülkenin nabzını tutan Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 2011'de 107, 2016'da da 125 milletvekili çıkarıp 5'er yıllık hükümetleri kuran PJD, 2021 seçimlerinin de favorisiydi! Ajans haberinde ayrıca, Başbakan ve PJD'nin genel sekreteri Abdulilah Benkiran'ın, “Gizli bir şeyler hazırlanıyor” şeklindeki sözlerine de yer vermişti.

Sonuç olarak favori gösterilen parti 8 Eylül'de birinci sırada girdiği seçimlerden gizli mizli değil, 9 Eylül'de açık seçik 8'inciliğe düşerek çıktı…

Bu ülke Fas… Parti ise, her seçimde oylarını artırıp birinciliğini koruyan, hükümetlerin kurucusu ve büyük ortağı olan, parti amblemi çevresine ışık saçan gaz lambası olan Justice and Development Party, yani Adalet ve Kalkınma Partisi…

Bir aralar, Türkiye ve Fas'ı yöneten iki Adalet ve Kalkınma Partisi arasında sıcak ilişkiler yaşanıyor, karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor, bizim gazeteler bu benzerliği öve öve manşetlerine taşıyorlardı. Yağdanlıklar, Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, amblemi çevresini aydınlatan ampul olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden ilham aldığını söyleselerde bu doğru değildi. Çünkü, Fas'takiler ‘gaz lambasının' ışığı altında 1998 yılından çok önce toplanmaya başlamışlardı.

Ve yakındaki…

Gaz lambası, ampul derken Fas'ta yaşanan, Avrupa'yı bile şaşırtan değişim günlerine denk gelen ilginç bir anket sonucu açıklandı Türkiye'de!

Bu sonuçları daha iyi ‘aydınlatmak' için 2018 yılına dönüp Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçlarına bakmak iyi olacak.

AKP Genel Başkanı Erdoğan oyların yüzde 52.5'ini alır, rakibi Muharrem İnce'nin oyları ise yüzde 30.80'de kalınca ne oldu? Adam Kazandı! AKP'nin milletvekili seçiminde aldığı oy oranı ise yüzde 42.4 oldu. Seçimler öncesi biri hariç, tüm anket şirketleri ortak bir kehanette bulundu: MHP baraj altında kalacak!

Seçim bitti, sonuçları en doğru şekilde tahmin eden araştırma şirketi ORC'nin dediği çıktı, MHP baraj altında kalmadı…

ORC'nin 2018 seçim tahmini şöyleydi: Erdoğan yüzde 52.7, İnce yüzde 29.1, AKP yüzde 44.2, MHP de yüzde 10.5 oy alacak… Neticede sonucu 1 fazla 0.7 eksik açık ara en doğru bu şirket bildi!

Milimetrik başarıya şapka çıkardıysak, gelelim aynı şirketin 2021 yılında açıkladığı son anket sonuçlarına… Eylül ayında binlerce insana, “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” diye sormuşlar. Yanıtlar şöyleymiş: AKP yüzde 32.1, CHP yüzde 25.3, İYİ Parti yüzde 12.7, MHP yüzde 9.7, HDP yüzde 7.9, DEVA yüzde 4.5, Gelecek Partisi yüzde 2.5!

2018'de Erdoğan için ‘yüzde 52.7 oy alıp cumhurbaşkanı seçilecek' diyen, AKP yüzde 44.2 oy alacak diyen, MHP baraj altında kalmayacak diyen ORC Araştırma şirketinin sonuçları ‘anlayana' şimdi ne diyor peki?

* Türkiye'nin Adalet ve Kalkınma Partisi eriyor diyor!

* 2.5 yılda yüzde 10.3, yani 6 milyona yakın oy kaybetti diyor!

Ankete mankete güvenmeyiz, çok iyi gidiyoruz, bütün bunlar faso fiso, AKP'yi çekemeyenlerin algı operasyonu, herkes işine baksın diyenler çıkabilir, haklı da olabilirler! Fakat, işin içinde 2018 seçim sonuçlarını 12'den vuran şirketin rakamları olunca insan Faso fiso diyemiyor doğrusu… Bir taraftan yerinde sayan CE HA PE zihniyetine, diğer taraftan Fas'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başına gelenlere bakıp ‘dur bakalım memlekette neler olacak' diyor!