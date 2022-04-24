23 Nisan’da Frankfurt belediye başkanının koltuğuna Türk çocuğu oturdu

Atatürk'ün, başta Türk çocukları olmak üzere dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Frankfurt’ta da kutlandı. İlk etkinlik, Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği tarafından yapıldı. Buraya katılım yüksek oldu. İkinci etkinlik ise Frankfurt Anakent Belediyesi’ndeydi.

Ali GÜLEN

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Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, 2012'den beri düzenlenen etkinliği yine büyük neşe içinde gerçekleştirdi.

Katılımcılara ve çocuklara bir konuşma yapan Feldmann, onların 23 Nisan bayramını kutladı. Feldmann, “Bu Türk bayramı, Frankfurt'ta da bir gelenek oldu. 10 yıldır çocuklar belediyemizi ziyaret ediyor, hayallerini, umutlarını anlatıyor. Şiirler, hikayeler getiriyorlar. Bu benim için en güzel günlerden biri oluyor” dedi.

Törene Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de katıldı.

Çocuklar, Frankfurt Belediye Başkanı'nın koltuğuna geçerek birlikte poz verdi. Burada Georg-Büchner Okulu'ndan Emirhan Dönmez bir konuşma yaptı.

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