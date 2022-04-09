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65 metrekarede 130 kişi

Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da bir okul binasının bodrumuna sığınan 130 kişi haftalar sonra gün yüzü gördü.

Yayınlanma: 09:02 - 09 Nisan 2022 Güncellenme:
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65 metrekarede 130 kişi

Ukrayna’nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Yahidne'de yaşayan grup, Rus askerlerinin kasabaya girdiği 5 Mart'tan bu yana 65 metrekarelik bir odada ölümden saklanıyordu.

Gruptaki yaşlılar, hareketsizlik ve susuzluk nedeniyle zor günler geçirdi.

Haftalar süren bekleyiş süresince 12 kişi yaşanan gıda ve su sorunu nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sığınaktaki çocuklar duvarlara resim yaptı.

Günlerce cenazelerle birlikte saklanan Ukraynalılar, ölenleri ancak Rus güçleri kentten çekilince toprağa verebildi.

Kurtulanlar “Günlerce oturarak uyumak zorunda kaldık” dedi.

Kiev’in 140 km kuzeyinde, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın Çernihiv şehrinin hemen dışında bulunan Yahidne, yaklaşık bir ay boyunca Rus askerleri tarafından işgal edildi.

Sığınağın havalandırması yoktu ve iki penceresi tahtalarla kapatılmıştı. Orada 12 kişi yaşamını yitirdi…

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