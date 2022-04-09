65 metrekarede 130 kişi
Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da bir okul binasının bodrumuna sığınan 130 kişi haftalar sonra gün yüzü gördü.
Ukrayna’nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Yahidne'de yaşayan grup, Rus askerlerinin kasabaya girdiği 5 Mart'tan bu yana 65 metrekarelik bir odada ölümden saklanıyordu.
Haftalar süren bekleyiş süresince 12 kişi yaşanan gıda ve su sorunu nedeniyle yaşamını yitirdi.
Günlerce cenazelerle birlikte saklanan Ukraynalılar, ölenleri ancak Rus güçleri kentten çekilince toprağa verebildi.
Kiev’in 140 km kuzeyinde, Belarus ve Rusya sınırlarına yakın Çernihiv şehrinin hemen dışında bulunan Yahidne, yaklaşık bir ay boyunca Rus askerleri tarafından işgal edildi.