7 Kutup ülkesinden Rusya kararı

Kuzey Kutbu bölgesinde toprağı bulunan 8 ülkenin katılımıyla 1996da oluşturulan Arktik Konseyinin Rusya haricindeki diğer ülkeleri, konseye Rusya olmadan devam etme kararı aldı. Rusya'nın Kanada Büyükelçiliği, Kuzey Kutbu'nun haritasını paylaşarak Rusyasız Arktik Konseyi olmaz mesajını paylaştı.

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Kuzey Kutbu Devletleri ile yerli halkları ve çevre konularını ele alan Arktik Konseyinin 7 ülkesi, 3 Mart tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline sebebiyle konseye katılımlarına ara verdiklerini duyurmuşlardı. Kanada, Finlandiya, İzlanda, Danimarka Krallığı, Norveç, İsveç ve Amerika Birleşik Devletlerinden oluşan 7 ülke, dün Kanada’nın Ottawa kentinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

RUSYA’YI İÇERMEYEN PROJELERLE DEVAM EDECEĞİZ

Toplantı sonunda ortak açıklama yapan Arktik 7lisi, 3 Mart’tan bu yana, bu ülkelerden temsilciler, Arktik Konseyi’nin çalışmalarının yeniden başlamasına izin verecek yöntemleri inceledi. Arktik Konseyi’nin çevresel işbirliği için kalıcı değerine ikna olduk, bu foruma ve önemli çalışmasına desteğimizi yineliyoruz. Rusya Federasyonu’nun katılımını içermeyen projeler üzerinde Arktik Konseyi’ndeki çalışmalarımızın sınırlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlıyoruz ifadelerini kullandı.

HARİTALI CEVAP: RUSYASIZ OLMAZ

Konseye 2021 ila 2023 arasında Başkanlık yapan Rusya’nın Kanada Büyükelçiliği, ortak açıklama sonrası Kuzey Kutbunun bir haritasını paylaşarak Rusyasız Arktik Konseyi olmaz ifadelerini kullandı.

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