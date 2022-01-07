9 Rus askeri nakliye uçağı, asker ve teçhizatla Almatı Havalimanı’na indi
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Kazakistan Almatı Havalimanı'na indiğini duyurdu.
Kazakistan'da akaryakıta gelen zamlarla patlak veren protestolarda çok sayıda gösterici ve polis hayatını kaybederken, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev anayasal düzenin büyük oranda sağlandığını söylemişti.
“Yerel makamlar kontrolü sağladı ancak teröristler hala silahla vatandaşların mülklerine zarar vermeyi sürdürüyor” diyen Tokayev, göstericilere ateş açma emrini bizzat kendisinin verdiğini belirtmişti.
RUSYA’YA AİT 9 UÇAK KAZAKİSTAN’DA
Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamayla 9 Rus askeri nakliye uçağının askerler ve hava kuvvetleriyle birlikte Kazakistan Almatı Havalimanı’na indiğini duyurdu.