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AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna’yı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları’nın yarın Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşeceğini ifade etti.

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AB Dışişleri Bakanları, Ukrayna’yı görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dün Ukrayna'nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin ardından Belçika'nın başkenti Brüksel’de AB Askeri Komitesi ile Siyasi ve Güvenlik Komitesi’ni ortak bir oturumda topladığı aktardı.

Borrell, “AB olarak, Rusya’nın Ukrayna’da neden olduğu kanı durdurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Diplomasi, yaptırımlar, ekonomik destek ve Ukrayna için silahlar” ifadelerini kullanarak, AB Dışişleri Bakanları'nın yarın yapılacak olan Dışişleri Konseyi’nde Ukrayna konusunda atılacak yeni adımları görüşeceğini açıkladı.

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