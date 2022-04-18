AB: Ukrayna’nın hiçbir bölgesi güvenli değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya’nın Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği saldırının ülkenin hiçbir bölgesinin Rusya’nın anlamsız saldırıları karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı.

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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Borrell, “Ukrayna, Rusya tarafından son haftalarda yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım gözetmeksizin ve yasadışı şekilde bombalamaya devam etmesini kınıyor” dedi.

“HİÇBİR BÖLGE GÜVENLİ DEĞİL”

Rusya'nın Ukrayna'nın Lviv kentine düzenlediği saldırıya değinen Borrell, Lviv ve Ukrayna’nın batısındaki diğer şehirlere yönelik son saldırıların ülkenin hiçbir bölgesinin Rusya'nın anlamsız saldırıları karşısında güvenli olmadığını gösterdiğini vurguladı.

RUSYA’YA BİR ÇAĞRI DAHA

AB’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukrayna’daki savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını desteklemeye devam ettiğini aktaran Borrell, Rusya’yı bir kez daha “düşmanlığı derhal ve koşulsuz olarak durdurmaya, tüm güçlerini ve askeri teçhizatı ülkeden çekmeye” çağırdı.

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