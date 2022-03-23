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ABD, 300 Rus siyasetçiye yaptırım getiriyor

Biden yönetimi, yaklaşık bir ay süren Ukrayna işgali nedeniyle Kremlin'e yönelik mevcut yaptırımlarına ek olarak yüzlerce Rus milletvekiline yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Tayfun HOPALI / ABD
Yayınlanma: 07:09 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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ABD, 300 Rus siyasetçiye yaptırım getiriyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da yer alan habere göre Başkan Joe Biden, Avrupa gezisinde Perşembe NATO müttefikleri ile görüştükten sonra kararını açıklayacak.

Duma olarak da bilinen parlamentoya yönelik yaptırımlar, 300’den fazla Rus milletvekilini kapsayacak. Duma, 450 milletvekilinden oluşuyor.

Duma’nın bir komitesi bu ay, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili “yanlış haberlerin” yayınlanmasını sağlayanlara 15 yıla kadar hapis cezası kararını içeren bir yasayı onaylamıştı.

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