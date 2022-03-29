ABD Başkanı Biden’ın sözlerinden çok elindeki notlar gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden, daha önce Rusya'da rejim değişikliği olması gerektiği yönünde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak dün bir basın toplantısı düzenledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "Ne düşündüğü umurumda değil. Yapacağını yapacak" diyen Biden'ın sözlerinden çok elindeki not kağıtları gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil bir diktatör” ve “haydut” olarak nitelendirmiş, “Bu adam iktidarda kalmamalı” sözleriyle ‘darbe’ iddialarını gündeme taşımıştı. Biden, dün bu sözleriyle alakalı açıklama yapmak için bir basın toplantısı düzenledi.

Ancak uluslararası kamuoyunda gündem, Biden’ın sözlerinden çok elinde tuttuğu ne notlar aldığı kağıt oldu. Konuşmalarının ipuçlarının yazdığı kağıt, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Biden’ın ‘beklenen sorulara yanıt vermek için’ not kağıtları kullanmasıyla alay edildi.

Birçok kişi ‘Biden’ı başka bir gezegende yaşamakla’ suçlarken, bir diğeri ‘ABD Başkanı’na bakın sözlerini kağıtlardan okuyor.” yazdı. Bir başka Twitter kullanıcısı, ‘Korkunç. Demokratlar bizi bu tehlikeli duruma soktu. Bu, Demokratlar ve Biden yüzünden dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli durum.’ ifadelerinde bulunurken, bazıları da Biden’ın kopya çekmesine rağmen halen doğru kelimeler kullanamadığını öne sürdü.

Biden, açıklamasından dolayı geri adım atmayacağını ve özür dilemeyeceğini söylerken, kağıdı sol elinde tuttuğu gözlerden kaçmadı.

NOTLARDA YAZILANLARI YAYINLADILAR

İngiliz Daily Mail gazetesi, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Biden’ın notlarını da ifşa etti. Notlarda şunlar yazıyordu: ‘Rejim değişikliğini savunmuyorsanız ne demek istediniz? Açıklayabilir misiniz?’,

‘Bu adamın davranışlarına karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum.’

‘Politikadaki bir değişikliği ifade etmiyordum.’

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIM’

Biden dün yaptığı açıklamasında aslında rejim değişikliği çağrısında bulunmadığını ve yalnızca kendi görüşlerini ifade ettiğini vurgulayarak, “Putin'in davranış biçimine ve eylemlerine karşı hissettiğim ahlaki öfkeyi ifade ediyordum. O zaman ya da şimdi, herhangi bir rejim değişikliğini ifade etmiyordum” dedi.

Ayrıca Biden, açıklamasından dolayı geri adım atmayacağını ve özür dilemeyeceğini söyledi.

Söz konusu konuşmasında Rus halkına seslendiğini ifade eden Biden, “Konuşmamın son kısmında Rus halkına sesleniyordum ancak bunu sadece Rus halkına değil, tüm dünyaya iletiyordum. Bu, bu tür davranışlar tamamen kabul edilemez. Bununla başa çıkmanın yolu, NATO'yu tamamen birlik içinde tutmak, güçlendirmek ve elimizden geldiğince Ukrayna'ya yardım etmektir” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Biden'dan Putin'e sert sözler

İlginizi Çekebilir Kremlin'den İstanbul'daki görüşmelerle ilgili ilk açıklama

İlginizi Çekebilir İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başladı: Abramoviç de görüşmelere katıldı