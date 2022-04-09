ABD Dışişleri Bakanlığı: Dünya liderlerinin Trump’a verdiği hediyeler kayıp

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump döneminde dünya liderlerinin Beyaz Saray'a yaptıkları ziyaretlerde yanlarında getirdikleri hediyelerin kayıp olduğu ortaya çıktı. Beyaz Saray yetkililerin o dönemde alınan hediyelerin kayıtlarını tutmaması da 'yolsuzluk' iddialarını gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump döneminde, ona, Başkan Yardımcısı Mike Pence’e ve diğer Beyaz Saray yetkililerine verilen hediyelerin ‘kayıp’ olduğu belirtildi.

Bakanlık, görevinin son yılı olan 2020’de Trump ve çevresinin, yetkililer tarafından alınan hediyelerin eksiksiz ve doğru bir muhasebesini tutamadığını söyledi. Yabancı devlet liderlerinin hediyelerinin nerede olduğunun bilinmediği belirtildi.

Federal yasalara göre, devlet çalışanlarının, rüşvet ve yolsuzluğu önlemek için yabancı hükümetlerden 415 doların üzerinde bir değere sahip hediyeleri yasal olarak kayıt altına alması gerekiyor.

‘YOLSUZLUK’ İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

ABD basını, Trump yönetiminin bu bilgileri kayıt altına almamasını, “kural ve normları hiçe sayma eğiliminin son örneği” olarak nitelendirdi. Beyaz Saray yetkililerin o dönemde alınan hediyelerin kayıtlarını tutmaması da ‘yolsuzluk’ iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

George W. Bush yönetiminin eski üst düzey etik avukatı Richard W. Painter, The New York Times’a verdiği demeçte, “Bu korkunç bir olay. Ya gerçekten aptalca bir hata yapıp unuttular ya da gerçekten yozlaşmış durumlar vardı.” dedi.

2020’de COVID-19 pandemisi nedeniyle yurt dışı seyahatleri sınırlı olsa da, gazete Trump’ın İsviçre ve Hindistan’ı ziyaret ettiğini ve burada Gandhi’nin bir büstü ve Gandhi’nin ünlü “üç maymun” metaforunun mermer bir heykeli de dahil olmak üzere hediyeler aldığını kaydetti.

TRUMP’IN ATADIĞI BİR KİŞİ YÖNETİYORMUŞ

Beyaz Saray, en az bir düzine ülkeden yabancı liderler tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde yetkililerin hediyeler getirdiği biliniyor.

Dışişleri Bakanlığı Protokol Ofisi, 2020’de ABD yetkilileri tarafından alınan kısmi bir hediye listesinin dipnotlarındaki eksik verilerle ilgili açıklama yaptı. Departmanın Trump’ın atadığı bir kişi tarafından yönetildiği ve Beyaz Saray’a bilgi sağlamadığı ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanlığı, o zamandan beri mevcut yetkili kaynaklardan eksik bilgileri toplamaya çalıştığını, ancak “eski kayıtlara erişim kuralları” nedeniyle “ilgili kayıtların mevcut olmadığının” kendisine söylendiğini aktardı.

CEZAİ YAPTIRIMI YOK

Ayrıca, Trump’ın görev süresi boyunca “diplomatik hediyelerle ilgili yeterli kayıt tutma eksikliği” olduğunu kaydetti.

Etik uzmanı Richard W. Painter, The New York Times’a verdiği demeçte, Trump Beyaz Saray’ın hediyeleri açıkça sunmadığını, Anayasa’nın yabancılardan gelen tazminatlar maddesini ihlal ettiğini ve bunun da Kongre’den izin almadan yabancılardan hediye almayı yasa dışı hale getirdiğini söyledi.

Ancak, maddede herhangi bir cezai veya hukuki yaptırım olmadığını ve bunun eski yetkilileri sorumlu tutmayı son derece zorlaştırdığını vurguladı.

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