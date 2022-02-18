ABD istihbaratı: Rusya birkaç güne Ukrayna’ya saldıracak

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'a konuşan dört ABD'li yetkili Rusya'nın bölgedeki son hamlelerini analiz etti. İstihbarat raporlarında, Rusya'nın "çekiliyormuş gibi yaptığı" ve birkaç gün içinde Ukrayna'ya saldıracağı sonucu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında gergin bekleyiş ve yetkililerden arka arkaya gelen açıklamalar devam ederken, ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan kaynaklar, Rusya’nın bölgedeki son hamleleri ile ilgili yeni iddialarda bulundu.

ABD’nin hazırladığı istihbarat raporlarına dayandırılan haberde görüş veren ve güvenlik sebebiyle isimlerini açıklamayan yetkililer, Rusya’nın “Ukrayna sınırından çekiliyoruz” yönündeki açıklamalarının ABD’yi ve dünya liderlerini kandırmak için yapıldığını öne sürdü.

Rusya ve Belarus’un Ukrayna sınırındaki tatbikata pazar gününe kadar devam edeceğini hatırlatan Washington Post, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın bir konumda askerlerini konuşlandırmaya devam ettiğini yazdı. Gazeteye konuşan istihbarat yetkilileri olası bir saldırı durumunda bu tatbikatın bahane edilebileceğini de aktardı.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden da konuyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Biden, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için bizi yanıltmaya yönelik hamleler yaptığına inanmak için çok sebebimiz var. Elimizdeki bütün göstergeler Ukrayna’ya saldırmayı planladıklarını gösteriyor. Bence önümüzdeki birkaç günde bu olacak” ifadesini kullandı.

Washington Post’a konuşan ABD’li bir yetkili, “Rusya’nın çekilme iddialarının, kamuoyunu yanlış yönlendirmek için başlattığı dezenformasyon kampanyasının bir parçası olduğuna dair güvenilir bilgiler var” dedi. Öte yandan ABD’li iki ve Avrupalı bir yetkili de bu yöndeki bir istihbarat ile ilgili bilgi sahibi olduklarını duyurdu.

Moskova yönetimi, Salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna sınırındaki askerlerin ve araçların çekildiğini ve geri kalanların da çekileceğini açıklamış fakat başta ABD ve NATO olmak üzere birçok ülke ve kurumun lideri bu açıklamayı gerçekçi bulmamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın çekildiğine dair bir kanıt görülmediğini dile getirmişti.

KİMYASAL SİLAH İDDİASI

Öte yandan Washington Post’a konuşan iki ABD’li yetkili ise çok daha vahim bir senaryo üzerinden açıklamalarda bulundu…

İsmini açıklamayan yetkililer, “Rusya’nın saldırısı bölgedeki sivilleri kimyasal silah ile öldürmeyi de kapsayabilir. Daha sonra kadavraları kanıt olarak göstererek Ukrayna’nın sivilleri kimyasal silah ve gazlarla öldürdüğünü iddia edecek” iddiasını ortaya attı.

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