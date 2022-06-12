ABD: Rusya birkaç haftaya Luhansk’ı tamamen ele geçirecek

ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'a konuşan ABD'li üst düzey yetkililer Rusya'nın birkaç hafta içinde Luhansk'ı tamamını ele geçireceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 109 gündür devam ederken ABD’li üst düzey bir yetkiliden endişe yaratacak açıklamalar geldi…

İsmini açıklamayan ve ABD Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkili, Rusya’nın birkaç hafta içinde Luhansk bölgesinin kontrolü ele geçireceğini söyledi. Yetkili, Rusya’nın Donetsk’i de ele geçirmeyi planladığını fakat Ukrayna güçlerinin mücadelesi sayesinde bunu gerçekleştiremeyeceğini dile getirdi.

Yetkili, “Donetsk’i ele geçiremeseler bile bu Rusya için bir zafer olacak çünkü fiilen yeni bir cephe açılacak” dedi.

İsmini açıklamak istemeyen yetkili, “Ukrayna’nın Luhansk’taki şehirleri Severodonetsk ve Lysychansk baskı altında ve birkaç hafta içinde Rus güçleri ele geçirebilir” dedi. Yetkili ayrıca Ukrayna güçlerinin de direniş gösterdiğini, “Ukraynalılar gerçekten çok iyi bir iş yapıyor” sözleriyle dile getirdi.

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