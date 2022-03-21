ABD Savunma Bakanı: Rusya’nın Ukrayna işgali ilerlemiyor

Rusya’nın 26 gündür devam eden Ukrayna’daki askeri opreasyonunda başarısız olduğu yönündeki son açıklama da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den geldi. Rus birliklerin sivil yerleşimlere yönelik saldırılarına değinen Austin, “Putin hedeflerine istediği kadar hızlı ulaşamadığı için başka taktiklere yöneliyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'daki işgalinin ilerlemediğini ve büyük oranda durma noktasına geldiğini söyledi.

CBS kanalında yayınlanan Face the Nation programında dün açıklamalarda bulunan Austin, Ukrayna direnişinin başarısına değinerek “Putin askerlerini öğütücüye sokuyor” dedi. İşgal planlanan şekilde gitmediği için Rus ordusunun birçok yerde kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığını kaydeden ABD'li bakan, “Ukraynalılar Putin'in güçlerini zayıflatmaya devam ediyor. Çok etkililer, bizim verdiğimiz ekipmanları ve silahları kullanıyorlar” dedi. Austin, “Putin hedeflerine istediği kadar hızlı ulaşamadığı için başka taktiklere yöneliyor” diye konuştu.

ABD'nin tahminlerine göre 26 gündür süren Ukrayna'daki savaşta 7 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Birçok Batılı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'da ilerlemekte zorlandığını ve ayıp kayıplar yaşadığını belirtiyor.

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