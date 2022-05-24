Abone Ol

ABD Teksas’ta okula silahlı saldırı: 14 çocuk ve 1 öğretmen öldürüldü

ABD’nin Texas eyaletinde ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 14'ü çocuk ve 1 öğretmen olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 23:47 - 24 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD Teksas’ta okula silahlı saldırı: 14 çocuk ve 1 öğretmen öldürüldü

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Uvalde ilçesinde bulunan Robb İlköğretim Okulu’na silahlı saldırı düzenlendi.

Texas Valisi Greg Abbott yaptığı açıklamada, saldırıda 14 çocuk ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiğini ifade ederek, saldırganın 18 yaşında olduğunu ve öldüğünü aktardı.

Foto: Reuters

Abbott, saldırganın güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine inandıklarını ifade etti.

Foto: Reuters

Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin, durumun çok kötü olduğunu belirterek, çocukların aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını aktardı.

Olay yerinde çok sayıda ambulans ve polis sevk edilirken, bölge güvenlik çemberine alındı.

Meksika'da otele silahlı saldırı: 11 ölü İlginizi Çekebilir Meksika'da otele silahlı saldırı: 11 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD saldırı silahlı saldırı