ABD, Türkiye dahil 90 ülkeyi “seyahat edilmesi tehlikeli” ülkeler listesinden çıkardı

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülkeyi corona virüsü nedeniyle "seyahat edilmesi tehlikeli" ülkeler listesinden çıkardı.

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), korona virüs salgını çerçevesinde Türkiye, İngiltere, Fransa, İsrail, Avustralya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, İspanya dahil 90 ülkeye yönelik seyahat uyarısı seviyesini 4’ten 3’e düşürdü. Buna göre 3. seviyede bulunan ülkelere yalnızca “aşısız” ABD’lilerin seyahat etmesi önerilmiyor.

Öte yandan, ABD’nin en büyük 4 hava yolu firması olarak nitelendirilen United, Delta, American ve Southwest federal mahkemenin maske zorunluluğunu düzenleyen son kararına uyarak iç hat uçuşlarında uygulanan maske zorunluluğunu kaldırdıklarını açıkladı.

Mahkemenin kararının ardından açıklama yapan ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi de maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde gerekli adımları hızlı şekilde atacaklarını duyurdu.

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