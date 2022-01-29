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ABD’de “Bombogenesis” alarmı: 5 eyalette acil durum ilan edildi

ABD’nin doğu kıyılarını etkisi altına alması beklenen “Bombogenesis” kar fırtınası nedeniyle 5 eyalette acil durum ilan edildi.

Sozcu.com.tr
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ABD’de “Bombogenesis” alarmı: 5 eyalette acil durum ilan edildi

ABD’nin doğu kıyıları, son 4 yılın en şiddetli kar fırtınasına hazırlanıyor.

New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia valileri, bölge sakinlerine kendi güvenlikleri için yollardan uzak durmaları uyarısında bulunarak acil durum ilan etti.

Özellikle kuzeydoğu boyunca etkili olması beklenen fırtına nedeniyle New York Belediye Başkanı Eric Adams, bugün açık havada yemek yeme etkinliklerini ve aşı randevularını erteledi.

ABD'de cuma ve pazar günleri arasında 5 binden fazla uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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