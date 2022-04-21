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ABD’de korkunç olay: 5 kişi ölü bulundu

ABD'de korkunç bir olay yaşandı... Minnesota'da aynı aileden olduğu tahmin edilen 5 kişi evcil köpekleriyle birlikte ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayfun HOPALI / ABD
Yayınlanma: 08:28 - 21 Nisan 2022 Güncellenme:
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ABD’de korkunç olay: 5 kişi ölü bulundu

Minnesota'da meydana gelen olayda muhtemelen aynı aileden üçü çocuk 5 kişi evin köpekleriyle birlikte ölü olarak bulundu.

Polis merkezine yapılan ihbar sonucu ortaya çıkan olaydan sonra polis yetkileri ölenlerin kimliklerini ve olayın nedenini açıklamak istemedi. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada olayın ayrıntılarına girmeyeceğini söyleyerek “Toplumumuzu etkileyen ve bizim icin gerçekten çok zor olan hayal edilemez bir trajedi” açıklaması yaptı. Komsuları olay yerindeki evde anne baba ve iki genç kızın yaşadıklarını söyledi.

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