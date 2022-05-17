ABD’de kritik seçime geri sayım: Trump’tan Dr. Öz’e son dakika desteği

ABD bugün Pennsylvania'daki seçimlere odaklanmış durumda... Bugün aralarında Dr. Mehmet Öz'ün de olduğu Cumhuriyetçiler arasında oylama yapılırken, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın da otomatik sesli arama yöntemiyle seçmenleri aradığı ve otomatik mesaj verdiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD’de nefesler tutuldu… Pennsylvania’nın Cumhuriyetçi Senatörü Pat Toomey’nin emekliye ayrılması sonrasında koltuğu kimin dolduracağıyla ilgili aralarında Dr. Mehmet Öz, David McCormick ve Kathy Barnette’in de olduğu adayların kıyasıya rekabetinde son düzlüğe girildi.

Bugün seçmen önseçim için sandık başına giderken, adayların son açıklamaları da iyice sertleşti. İslam karşıtı açıklamaları ve aşırıcı görüşleriyle son dönemde yapılan anketlerde hızla yükselen Kathy Barnette’in oy oranı hızla artarken Dr. Öz ve David McCormick’in oyları da yüzde 25 seviyelerinde seyrediyor.

ÖZ’ÜN RAKİBİ TONUNU YÜKSELTTİ

Oylama öncesi Barnette, kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Barnette, Dr. Öz’ün 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullandığını hatırlatarak, “Mehmet 2018 yılında ara seçimlerde oy vermek yerine gitti Türkiye’deki seçimlerde kullandı. Trump’ın 2018’de Kongre’de ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu alması için uğraşmamasına rağmen şimdi Trump’ın desteğini alıyor” dedi.

Dr. Öz’ü desteklediğini her fırsatta açıklayan ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhuriyetçi seçmenin oyunu Dr. Öz’e vermesi için bir otomatik sesli mesaj göndererek seçmeni aradığı da ortaya çıktı. Önceden kaydedilmiş ses kaydında Trump, McCormick ve Barnette yerine Dr. Öz’e oy verilmesi çağrısında bulunuyor.

DR. ÖZ’Ü ÖVDÜ

Sivil vatandaşlara yapılan bu aramaların pazartesi akşamı yapıldığına dikkat çekilirken, McCormick ve Barnette bu hamleyi eleştirdi. Ses kaydında Trump McCormick için, “Her şeyimizi Çin’e satan tam bir casus” yorumunu yaparken Barnette için ise, “ABD Temsilciler Meclisi’nde koltuk için Obama ailesinin heykelini Washington’da dikmeyi tercih etti. Bu iyi değil. Bu iki aday da Amerika’yı öncelik haline getirmiyor” dedi.

Önceden kaydedilmiş ses kaydında Trump, “Doktor Mehmet Öz, benim arkadaşım ve onu uzun bir süredir tanıyorum. Çok başarılı bir televizyon programı vardı ve insanlar onu seviyor, aksi takdirde 18 yıl boyunca yayınlanmazdı” dedi.

Trump konuşmanın devamında, “Onunla çok zaman geçirdim. Onu destekliyorum ve bunun sebebi de onun güçlü ve akıllı olması ve o gerçekten ülkesini seviyor. Pennsylvania için harika bir şey yapmak istiyor” ifadesini kullandı.

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